Lorenzo Baldassarri “Il mio futuro? Supersport o Moto2”

Con la conferma di Bradley Ray in Motoxracing, per Lorenzo Baldassarri di fatto sono svanite anche le ultime speranze di restare nel Mondiale Superbike. Sandro Carusi aveva pensato a Baldassarri, questo non è un mistero, ma alla fine ha dato una seconda chance al giovane inglese (leggi qui). In pratica non ci sono più moto disponibili in Superbike, eccezion fatta per la Kawasaki di Puccetti che però dovrebbe andare a Tito Rabat e forse per una sella di Pedercini, team ancora in alto mare.

Cosa farà dunque Lorenzo Baldassarri il prossimo anno?

“Al momento sono ancora a piedi – dice Lorenzo Baldassarri a Corsedimoto – chiaramente mi dispiace molto però non voglio passare per uno che si lamenta e si piange addosso. C’è perfino Fabio di Giannantonio che non ha ancora una moto per 2024 e se si trova in quella situazione un pilota che ha appena vinto una gara di MotoGP, figuriamoci io che sono reduce da una stagione un po’ complicata. Io ed il mio manager Emilio Alzamora comunque non ci perdiamo d’animo, siamo al lavoro per trovare la miglior soluzione possibile. La priorità è sempre stata quella di restare in Superbike e credevo meritare un’altra possibilità ma ormai i posti in griglia per il 2024 sono quasi finiti quindi sto prendendo in considerazione delle possibili alternative”.

Supersport con EvanBros o Moto2

“Se torno in Supersport devo farlo con un top team, in grado di poter vincere. Sto parlando con EvanBros con cui mi ero classificato secondo nel Mondiale del 2022. Ci eravamo trovati molto bene assieme ed avevamo conquistato ottimi risultati: questa è una concreta possibilità che sto prendendo seriamente in considerazione. Sto valutando però anche la Moto2, non a caso il prossimo week-end andrò a Valencia per l’ultimo Gran Premio del Motomondiale e vediamo se c’è la possibilità di ritornare in quel paddock”.

