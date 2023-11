Moto2 Qatar: Fermin Aldeguer intrattabile, dominio anche a Lusail

Si ipotizzava una battaglia più serrata, cosa che in effetti avviene nella prima parte di gara. Finché Fermin Aldeguer non prende il comando ed inizia a fare di nuovo un altro mestiere, volando via e prendendosi la quarta vittoria in Moto2, la terza consecutiva, con un passo impressionante. E le sirene MotoGP che non si placano… Tris iberico sul podio con Manuel Gonzalez ed Aron Canet: il testa a testa serrato finisce in favore dell’iridato SSP300. Primo podio Moto2 sia suo che per il festante Yamaha VR46 Master Camp! Colpisce il weekend anonimo del neo iridato Moto2 Acosta. Non è andata meglio però per Vietti ed Arbolino, tutt’altro che brillanti nel penultimo round del 2023. Ecco com’è andato il Gran Premio al Lusail International Circuit.

Moto2 Gara

Un colpo di scena avviene nel giro d’uscita: dalla moto di Salac esce un preoccupante fumo bianco, lo sfortunato alfiere del team Gresini deve fermarsi ed è subito costretto al ritiro! Si parte quindi con un pilota in meno: scatta al meglio Roberts, ci prova Vietti ma rimane in P2, con Aldeguer, Dixon, Canet e gli altri a seguire. In pochi giri la situazione si fa molto chiara, e incredibilmente sempre senza il neo iridato Moto2 Acosta nelle zone alte. Canet (a passo di record), Roberts, Dixon e Gonzalez cercano la fuga, Vietti ed Arbolino invece comandano il gruppo di inseguitori, mentre Kelly abbandona la corsa per un incidente alla curva 3. In seguito cadrà anche Tulovic, mentre davanti la battaglia si sta infiammando con la rimonta di forza di Aldeguer, che ha un obiettivo ben chiaro. Lo vedete il passo martellante del giovane murciano?

Aldeguer intrattabile, Gonzalez brilla

A 10 giri dalla fine infatti si prende la prima posizione senza concedere repliche ed inizia a marciare col suo ritmo, tanto da polverizzare il record di gara appartenente dal 2019 a Luthi di quasi un secondo! A referto caduta e ritiro anche di Nozane, mentre davanti ormai il discorso è finito con un Aldeguer decisamente intrattabile. Segnaliamo solo un tentativo tardivo di Manuel Gonzalez, che a 4 giri dalla fine riscrive il record assoluto ma non può più recuperare il divario di circa due secondi rispetto all’inarrestabile alfiere Speed Up. È l’apoteosi, quarto trionfo Moto2 per il pilota del team di Luca Boscoscuro! Gonzalez e Canet se la giocano fino alla fine per la P2, finché non ha la meglio l’iridato SSP300 per un soffio sul traguardo. Un grande regalo, il primo podio, alla squadra che lascerà a fine stagione. Dietro di loro non è diverso: Ai Ogura vuole “sistemare la questione” con Jake Dixon, è un altro bel testa a testa con l’alfiere Honda Team Asia che ha la meglio. Non brilla Acosta, stesso discorso per gli italiani…

La classifica

Moto2 generale

Foto: Valter Magatti