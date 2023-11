MotoGP Qatar: Di Giannantonio che sorpresa! Martin affondato

Arriva la prima vittoria che non ti aspetti dell’ottavo differente vincitore stagionale. Fabio Di Giannantonio in agguato approfitta di un errore di Francesco Bagnaia per prendere il comando e volare via indisturbato verso la sua prima vittoria MotoGP! Un successo però tardivo, la sua esperienza in classe regina sembra ormai al capolinea… Il campione in carica chiude secondo, Luca Marini completa il podio, mentre Jorge Martin invece (di nuovo alle prese con guai alle gomme) non va oltre la decima posizione al traguardo. Ecco com’è andato il Gran Premio del Qatar.

MotoGP Gara

Ricordiamo le due sanzioni: sei caselle in meno per Aleix Espargaro (16°), retrocessione di tre posizioni per Iker Lecuona (ultimo). Per quanto riguarda la scelta di gomme, solo Marini, Quartararo, Morbidelli e Lecuona scelgono la morbida anteriore abbinata alla dura posteriore, per tutti gli altri la scelta è doppia dura. Si spegne il semaforo: pessima partenza di Martin, che sbaglia e perde posizioni, mentre vola al comando Bagnaia su Marini ed il duo Gresini. Per Lecuona la corsa dura pochissimo, un problema tecnico lo costringe al prematuro ritiro. In pochi giri la situazione si fa più definita: il campione MotoGP Bagnaia comanda su Di Giannantonio, Binder (risalito prontamente), Alex Marquez e Luca Marini, Jorge Martin invece si stacca e presto il divario dal capoclassifica lievita ad oltre due secondi.

Sembrano esserci problemi di gomme, il pilota Pramac continua a perdere posizioni e finisce ai margini della top 10… Nel frattempo Aleix Espargaro rientra al box, qualcosa non va ed è costretto al ritiro. Giro dopo giro però scappano in due: di nuovo Di Giannantonio non molla e si incolla stavolta a Bagnaia, finché non arriva la “mappa 8” al pilota Gresini… Dietro di loro il vuoto, Martin è in grave difficoltà e continua scendere sempre più indietro. Finisce così? Assolutamente no: Francesco Bagnaia commette un errore e finisce fuori pista, Fabio Di Giannantonio non se lo fa ripetere due volte e ne approfitta. Arriva così la sua prima vittoria in MotoGP! Il campione in carica è 2° alla bandiera a scacchi, terza piazza per Luca Marini, a completare di nuovo un podio tutto Ducati.

La classifica

MotoGP generale

Foto: Valter Magatti