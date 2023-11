MotoGP Qatar, la classifica piloti aggiornata: riscatto Bagnaia

Il Gran Premio del Qatar 2023 ha incoronato Fabio Di Giannantonio come vincitore di una gara MotoGP. Un trionfo significativo, considerando che è senza una sella per il prossimo anno. I team che sembravano essere interessati a lui hanno fatto altre scelte e quindi molto probabilmente non lo vedremo in top class nel 2024. In ogni caso, una bella soddisfazione.

Secondo posto per Francesco Bagnaia, che ha anche preso un grosso rischio nel tentativo di risorpassare Diggia. Per poco non ha preso il connazionale e ha conquistato 20 punti che gli permettono di portarsi a +21 a Jorge Martin, oggi 10° in una gara difficilissima. Ieri era toccato a Pecco andare in crisi per la gomma posteriore, oggi è toccato allo spagnolo. Podio completato da Luca Marini, che ha scelto il pneumatico anteriore soft e ciò ha pagato.

MotoGP 2023, la nuova classifica piloti

Pecco Bagnaia 437 punti Jorge Martin 416 Marco Bezzecchi 326 Brad Binder 268 Johann Zarco 204 Aleix Espargaro 198 Luca Marini 194 Maverick Vinales 192 Fabio Quartararo 167 Alex Marquez 165 Jack Miller 163 Fabio Di Giannantonio 134 Franco Morbidelli 93 Marc Marquez 89 Enea Bastianini 84 Miguel Oliveira 76 Augusto Fernandez 71 Alex Rins 54 Takaaki Nakagami 52 Raul Fernandez 40 Dani Pedrosa 32 Joan Mir 26 Pol Espargaro 13 Lorenzo Savadori 9 Jonas Folger 9 Stefan Bradl 8 Michele Pirro 5 Danilo Petrucci 5 Cal Crutchlow 3 Iker Lecuona 0 Alvaro Bautista 0

Foto: MotoGP