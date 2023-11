Moto3 Qatar: Masia in trionfo, è campione del mondo!

I giochi si chiudono con un round d’anticipo, abbiamo il nuovo re della Moto3. Jaume Masia, vincitore del GP Qatar, si scoglie in lacrime appena tagliato il traguardo: il sogno di ogni pilota si è concretizzato, il pilota spagnolo ora entra nella lista esclusiva dei campioni del mondo. Un altro gioiello della corona per il team Leopard, che di nuovo festeggia grazie ad un suo pilota. Determinanti gli ultimi giri della corsa, quando Ayumu Sasaki è stato ricacciato indietro nella classica battaglia della Moto3, nella quale si è inserito anche Adrian Fernandez, a protezione del compagno di box. È solo 6° e chiude così il campionato, con Masia in trionfo anche in gara su David Alonso e Deniz Oncu. Riccardo Rossi bel protagonista ma è appena giù dal podio, niente male Vicente Perez 5°. Ecco com’è andato questo determinante Gran Premio al Lusail International Circuit.

Moto3 Gara

Due sanzionati per questo GP: Filippo Farioli e Mario Suryo Aji, che scattano dal fondo e devono anche scontare un Long Lap a testa. Sta per spegnersi il semaforo ed è più che evidente una partenza nettamente anticipata per Oncu! Lo troviamo al comando, ma il doppio Long Lap comminato in questi casi non tarda ad arrivare, mentre Whatley è il primo incidentato della gara. Partenza non ideale per i nostri, che perdono qualche posizione al via, mentre sono nel gruppo di testa tutti i contendenti per l’iride Moto3, come da previsione. Si rischia però anche un pasticcio proprio tra Masia, con un tentativo un po’ azzardato, e Sasaki, finiti leggermente larghi. Finisce malamente una gara tutta in salita per Farioli, giù alla curva 3 a 13 giri dalla fine: l’incidente finisce sotto investigazione ed arriva poi per Rueda, il responsabile, un doppio Long Lap.

Masia vs Sasaki

È un folto gruppo quello che si contende la zona podio, non manca però la caduta di Moreira, causata da Ortola che prontamente riceverà un doppio Long Lap. Tornando davanti abbiamo Holgado, Sasaki, Masia, Alonso, ovvero i quattro contendenti, che davvero non si risparmiano, ma attenzione anche a Rossi che si inserisce nella mischia. Ma negli ultimi tre giri è il caos, tutto però in favore di Masia dopo un nuovo “testa a testa” con Sasaki (ed un conduct warning). L’alfiere Intact GP finisce indietro, addirittura ai margini della top 10, quindi perde anche più dei 25 punti necessari allo spagnolo per chiudere i conti! La rimonta disperata non riesce, la lotta si è conclusa: Jaume Masia è campione del mondo Moto3! Le lacrime dello spagnolo ben rendono incredulità, fatica e gioia, con un traguardo non per tutti. David Alonso però si prende la soddisfazione di chiudere 2°, super rimonta per Deniz Oncu 3° alla bandiera a scacchi.

La classifica

Moto3 generale

Foto: motogp.com