MotoGP, Jorge Martin: “Una vergogna che un mondiale si decida così”

Troppo brutta per essere vera la gara di Jorge Martin oggi in Qatar. Dopo la prova di forza e la vittoria nella sprint, ha sofferto ed è arrivato solo decimo al traguardo. Da subito si era capito che ci fosse qualche problema e, infatti, una gomma posteriore non perfettamente funzionante gli ha impedito di esprimere il suo reale potenziale. Sabato era successo a Pecco Bagnaia, oggi secondo e salito a +21 in classifica. Peccato vedere queste situazioni.

MotoGP Qatar, Martin furioso dopo la gara

A fine giornata il pilota spagnolo ha sfogato la sua rabbia nell’intervista concessa a Sky Sport MotoGP: “La gomma non andava, non ho potuto fare molto. Si è visto già alla partenza, sono stato l’unico che ha spinnato. Dopo ho provato a stare calmo per due-tre giri, ma poi non avevo gomma, sembrava avesse 40 giri e invece era nuova. Penso che è un peccato che un campionato si decida così. Complimenti a Diggia, Pecco e Marini, ma non sento che mi hanno battuto in pista. È stata una cosa strana“.

Martin ce l’ha con la Michelin, che non gli ha messo a disposizione un pneumatico sufficientemente buono da consentirgli di lottare per le posizioni alle quali poteva ambire: “Per me è una vergogna che un campionato si decida così. Non so cosa sarebbe successo, però quanto accaduto oggi definisce molto quello che succederà a Valencia. Non è lo stesso arrivare a 5, 6 o 7 punti rispetto che arrivare a 21 ed è successo per una gomma difettosa, penso. Mi dispiace molto dopo un anno di lotta, però è così. Penso di meritarmi il titolo come Pecco, adesso è tosta“.

Quando viene evidenziato che anche Bagnaia ha avuto un problema simile nella sprint, Jorge ci tiene a sottolineare che non è stata la stessa cosa: “Ieri Pecco girava a tre decimi dal passo dei primi, io invece a un secondo. Non è la stessa situazione. Non mi era mai capitato, è strano che sia capitato qui in Qatar dove ero veramente vicino. Non dico che sia capitato di proposito, però sicuramente in Michelin devono fare uno step“.

Foto: Prima Pramac Racing