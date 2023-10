Jason O’Halloran debutta con la Kawasaki del British Superbike

Trascorse non più di 48 ore dalla conclusione della stagione 2023, nel British Superbike è già tempo di pensare all’anno venturo. Questo il caso di Jason O’Halloran, il quale una volta congedatosi dal team McAMS Yamaha ha già avuto modo di provare la Kawasaki ZX-10RR del team FS-3 in una giornata di Test a Donington Park.

DA YAMAHA A KAWASAKI NEL BRITISH SUPERBIKE

Rimasto per 9 anni in Honda Racing UK, nel 2019 Jason O’Halloran prese la decisione di passare al team McAMS Yamaha con il quale ha affrontato le ultime 5 stagioni del British Superbike. Complice il disimpegno della squadra di Steve Rodgers nella categoria, l’australiano ha accettato l’offerta di FS-3 Racing e Kawasaki Motors UK per la stagione 2024, con l’obiettivo di conquistare quel titolo sfuggitogli soprattutto nel 2020 e 2021.

PRIMO TEST A DONINGTON PARK

Anticipando il prolungato periodo di contingentamento dei test invernali, Jason O’Halloran ha accelerato i tempi, provando per la prima volta la Kawasaki Ninja ZX-10RR a Donington Park. Un test quasi improvvisato, lo testimonia il fatto che ha dovuto indossare la tuta ancora con i loghi Yamaha.

KAWASAKI ALL’ATTACCO NEL BRITISH SUPERBIKE

Sotto le insegne Completely Motorbikes Kawasaki, Jason O’Halloran affiancherà il riconfermato Max Cook in un 2024 dove Kawasaki Motors UK ha rilanciato le proprie ambizioni di vittoria finale. Lo testimonia anche l’ingaggio, da parte del team DAO Racing Kawasaki, di Danny Buchan, prossimo a tornare in sella ad una Ninja dopo diverse stagioni in BMW.