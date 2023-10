Ben Spies team principal Rahal Ducati nel MotoAmerica

Una nuova, ambiziosa struttura esordirà, con due Ducati Panigale V2, nel MotoAmerica Supersport 2024. Il team Rahal Ducati Moto, formazione di Bobby e Graham Rahal, ha annunciato i programmi sportivi per l’anno venturo, legandosi oltretutto ad un nome iconico del motociclismo americano. Ben Spies, Campione del Mondo Superbike 2009, sarà infatti il Team Principal di questa struttura che si affiancherà all’analoga squadra della IndyCar.

BEN SPIES TEAM PRINCIPAL

Appeso il casco al chiodo nel 2013 dopo i molteplici infortuni, negli ultimi anni si è parlato di un ritorno in sella di Ben Spies. Dapprima alla 8 ore di Suzuka, successivamente proprio nel MotoAmerica, salvo alla fine ritrovarlo impegnato in qualche gara di offroad oltreoceano. Il tre volte Campione AMA Superbike (2006, 2007 e 2008 con Yoshimura Suzuki) ha in ogni caso mantenuto diversi contatti con l’ambiente, lo testimonia il fatto che Bobby e Graham Rahal lo hanno voluto come team principal per questo esordio nel MotoAmerica.

RAHAL DUCATI MOTO CON AMBIZIONI

Il team Rahal Ducati Moto porterà in pista due Ducati Panigale V2 nel MotoAmerica Supersport 2024 con l’obiettivo dichiarato di puntare al titolo. Ancora sconosciuti i nomi dei due piloti individuati per questo ambizioso progetto, mentre sono già stati svelati main sponsor (XPEL) e livrea. Il giallo non è una scelta casuale: Graham Rahal, tuttora impegnato nella IndyCar, si appassionò al motociclismo ed al brand Ducati rilevando una 1098S di color giallo nel 2007.

LE PAROLE DI BEN SPIES

“Sono davvero molto entusiasta“, ha ammesso Ben Spies. “Sono stato contattato un paio di mesi fa e mi era stato chiesto se volevo mettere al servizio del progetto le mie conoscenze. Portare il nome Rahal nel nostro sport, oltretutto insieme a Ducati, rappresenta il massimo. Il MotoAmerica è cresciuto esponenzialmente nelle ultime 3 stagioni e con il coinvolgimento della famiglia Rahal ci saranno sempre più fans. Per quanto mi riguarda sono felice di tornare nel paddock e non vedo l’ora di iniziare“.