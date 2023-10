MotoGP, Moto2, Moto3: le griglie provvisorie per il Mondiale 2024

Siamo ormai agli sgoccioli per quanto riguarda questa stagione mondiale, il GP Australia sarà il 16° evento del 2023 su 20 in totale. I discorsi sono più rivolti alla prossima stagione, considerando anche il fatto che non mancano le voci su possibili stravolgimenti in MotoGP. Come ad esempio la sella che lascerà libera Marc Marquez in Honda, che avrebbe più di un pretendente. Si vocifera di un interesse da HRC per Maverick Vinales e Miguel Oliveira, ma anche Johann Zarco e Takaaki Nakagami stanno tenendo d’occhio quel posto. L’ultimo della lista sembra essere Fabio Di Giannantonio, senza sella per il 2024 e che non ha nascosto il suo pensiero al riguardo. La MotoGP sembra la categoria più a posto, mancano ancora svariati tasselli da sistemare invece in Moto2 (con quattro debuttanti) ed in Moto3 (ben otto esordienti annunciati). Di seguito il riassunto di tutte le ufficialità arrivate finora.

MotoGP

Ducati Lenovo Team: Francesco Bagnaia-Enea Bastianini

Prima Pramac Racing: Jorge Martin-Franco Morbidelli

Gresini Racing MotoGP: Alex Marquez-Marc Marquez

VR46 Racing Team: Marco Bezzecchi-Luca Marini

Red Bull KTM Factory Racing: Brad Binder-Jack Miller

GASGAS Factory Racing Tech3: Augusto Fernandez-Pedro Acosta

Aprilia Racing: Aleix Espargaro-Maverick Vinales

CryptoDATA RNF Team: Miguel Oliveira-Raul Fernandez

Repsol Honda Team: Joan Mir-?

LCR Honda: Takaaki Nakagami-Johann Zarco

Monster Energy Yamaha MotoGP: Fabio Quartararo-Alex Rins

Moto2

Red Bull KTM Ajo: Celestino Vietti-Deniz Oncu

GASGAS Aspar Team: Jake Dixon-Izan Guevara

Italtrans Racing Team: Dennis Foggia-Diogo Moreira

Marc VDS Racing Team: Tony Arbolino-Filip Salac

Mandalika SAG Team: Bo Bendsneyder-Jaume Masia

MT Helmets-MSi: Sergio Garcia-Ai Ogura

Liqui Moly Husqvarna Intact GP: Darryn Binder-Senna Agius

Fieten Olie Racing GP: Barry Baltus-Zonta van den Goorbergh

Honda Team Asia: Somkiat Chantra-Mario Suryo Aji

Yamaha VR46 Master Camp: Ayumu Sasaki-?

QJMOTOR Gresini Moto2: Albert Arenas-?

American Racing Team: Joe Roberts-?

Fantic Racing: Aron Canet-?

Speed Up: Fermin Aldeguer-?

Forward Team: ?-?

Moto3

Red Bull KTM Ajo: José Antonio Rueda-Xabi Zurutuza

Red Bull KTM Tech3: Daniel Holgado-Jacob Roulstone

Angeluss MTA Racing: Stefano Nepa-Nicola Carraro

Snipers Team: Matteo Bertelle-David Almansa

GASGAS Aspar Team: David Alonso-Joel Esteban

Leopard Racing: Angel Piqueras-Adrian Fernandez

CFMoto Racing PruestelGP: Xavi Artigas-Riccardo Rossi

Liqui Moly Husqvarna Intact GP: Collin Veijer-Tatsuki Suzuki

Honda Team Asia: Taiyo Furusato-Tatchakorn Buasri

BOE Motorsports: David Munoz – ?

MT Helmets-MSi: Ivan Ortola – ?

SIC58 Squadra Corse: Luca Lunetta – ?

CIP-Green Power: Noah Dettwiler – ?

VisionTrack Racing Team: ?-?

