La Formula 1 negli USA per un nuovo capitolo: ecco gli orari TV

La stagione di Formula 1 si prepara alla sua diciannovesima tappa. Una stagione dove i titoli sono già stati assegnati, eppure molto deve ancora essere narrato. Scopriamo insieme il programma del weekend di gara.

Il circuito delle Americhe di Austin si prepara ad accogliere il passaggio della Formula 1, per il secondo appuntamento della stagione negli Stati Uniti d’America. Questa volta la massima categoria a quattro ruote correrà nello Stato del Texas, dopo che a maggio aveva corso a Miami nello Stato della Florida. La stagione avrà anche sancito i titoli e già affermato il dominio di Max Verstappen e della sua Red Bull, ma deve ancora raccontarci una parte, quella che riguarda la caccia al secondo posto nelle due classifiche mondiali. L’appuntamento sarà ricchissimo, dato che andrà in scena anche la Sprint il sabato.

Il secondo posto non è un titolo ma vale per il morale

La Formula 1 non fa sconti, nel senso che anche qui il secondo posto non vale per essere ricordato, ma può essere un’iniezione di fiducia per il futuro. Fiducia che deve ritrovare Sergio Perez, che a differenza del compagno Verstappen si trova in evidente difficoltà. L’olandese è il favorito anche ad Austin, dove lo attende la caccia ad altri record, mentre il messicano ha bisogno di una prova che lo faccia stare tranquillo per il 2024. La sua posizione è minacciata da Lewis Hamilton, che però, ha dichiarato di non crederci troppo vista la differenza tra la RB19 e la W14.

La caccia al secondo posto nella classifica costruttori vede una lotta ben più colorita. La Mercedes e la Ferrari devono rispondere agli ultimi assalti della McLaren. La casa di Woking nelle ultime uscite si è dimostrata davvero forte, piazzando i suoi piloti con frequenza a podio. La Ferrari, che è l’unica ad aver vinto in stagione oltre alla Red Bull, deve ritrovare sul suolo a stelle strisce le stesse forze mostrate a Singapore. La Mercedes, infine, deve correggere la via intrapresa nelle ultime gare dove non ha mai brillato.

Formula 1 2023, classifica piloti e costruttori dopo Losail

CLASSIFICA PILOTI

Max Verstappen 433 punti Sergio Perez 224 punti Lewis Hamilton 194 punti Fernando Alonso 183 punti Carlos Sainz 153 punti Charles Leclerc 145 punti Lando Norris 136 punti George Russell 132 punti Oscar Piastri 83 punti Lance Stroll 47 punti Pierre Gasly 46 punti Esteban Ocon 44 punti Alexander Albon 23 punti Valteri Bottas 10 punti Nico Hulkenberg punti 9 punti Guanyu Zhou punti 6 punti Yuki Tsunoda punti 3 punti Kevin Magnussen 3 punti Liam Lawson 2 punti Logan Sargeant 0 punti Nyck de Vries 0 punti Daniel Ricciardo 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Red Bull 657 punti Mercedes 326 punti Ferrari 298 punti Aston Martin 230 punti McLaren 219 punti Alpine 90 punti Williams 23 punti Alfa Romeo 16 punti Haas 12 punti Alpha Tauri 5 punti

Formula 1 GP USA: dove vederlo in TV e in streaming

Il GP degli USA sarà molto scomodo per via dei suoi orari, dato che si correrà oltreoceano e quindi con un fuso orario non indifferente. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento sono SkyGo e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro ma in differita: le qualifiche, la Sprint e la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito delle Americhe.

Venerdì 20 ottobre:

19:30-20:30 Prove libere

23:00-00:00 Qualifiche

Sabato 21 ottobre:

19:30-20:14 Sprint Shootout

00:00-01:00 Sprint

Domenica 22 ottobre

21:00 Gara

Foto: Oracle Red Bull Racing