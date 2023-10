British Superbike da brividi: Bridewell Campione per mezzo punto!

Glenn Irwin doveva vincere per sperare, Tommy Bridewell doveva concludere secondo per laurearsi Campione 2023 del British Superbike. Alla fine è andata proprio così: facile da dirsi, difficile tuttavia da raccontare. In 20 giri della conclusiva e decisiva Gara 3 disputatasi a Brands Hatch, in 8 (!) differenti occasioni è passato il testimone tra i due nel ruolo di Campione “virtuale”. Un titolo, alla fine, assegnato soltanto all’ultimo giro, per mezzo punto (!) ma con le prerogative di sempre del BSB: lotta (per quanto intestina) leale, corretta, sportiva. Tutto questo davanti ad un pubblico meraviglioso, rappresentando una lezione per altre realtà.

FINALE THRILLING DEL BRITISH SUPERBIKE 2023

Tra la coppia BeerMonster Ducati, squadra del compianto Paul Bird, la rivalità è esplosa dopo il celebre strike in quel di Donington Park. Non si escludevano scenari da codice penale, ma in realtà non è successo niente di tutto questo. I due si sono studiati, si sono persino guardati in pista in alcuni scambi di posizione, ma non si è registrato nessun episodio sospetto o da rivedere. Glenn Irwin, per 4 volte ritrovatosi potenzialmente Campione 2023, ha fatto quello che doveva fare: vincere. A sua volta Tommy Bridewell, in una corsa complicatissima, ha fatto il suo: concludere secondo, passando proprio all’ultimo giro alla Druids un altro contendente al titolo come Kyle Ryde.

TB46 CAMPIONE PER MEZZO PUNTO

Vice-Campione 2021, Tommy Bridewell alla prima stagione con il Paul Bird Motorsport si è così laureato Campione BSB in un epilogo memorabile, al pari di altre celebri finali del British Superbike. Un titolo vinto per l’inezia di mezzo punto, con Glenn Irwin che ha ben poco da recriminare in un 2023 dove ha dato tutto. In termini velocistici si sono equivalsi, con solo qualche episodio a far la differenza tra i due. Nel mezzo, con lo stesso Kyle Ryde (LAMI OMG Racing Yamaha) arrivato a giocarsela fino all’ultima gara, pronto ad approfittare di eventuali errori della coppia Ducatista. Ma senza eccessi, senza episodi discussi o discutibili. In puro stile British Superbike.