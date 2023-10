MotoGP, Quartararo: in Indonesia podio e un piccolo “rimpianto”

Fabio Quartararo ha ritrovato il podio nella gara a Mandalika, un terzo posto a meno di mezzo secondo dal vincitore Pecco Bagnaia. Davvero un’ottima prestazione, tutt’altro che scontata visto che i problemi della Yamaha M1 sono noti e lo stesso pilota non era troppo fiducioso per oggi. Invece, ha chiuso in maniera positiva il weekend dopo il quinto posto ottenuto nella sprint race.

MotoGP Indonesia, l’analisi di Quartararo

Quartararo non può che essere soddisfatto alla fine della giornata: “I tempi erano molto buoni, alla fine potevo andare anche più veloce, ma stando dietro ad altri facciamo fatica a sorpassare ed è frustrante un po’. Però sono molto felice, perché ero a circa 3,5 secondi da Pecco a un certo punto della gara e ho finito molto vicino. Quando abbiamo delle opportunità di fare il podio, lo facciamo sempre, quindi sono contento“.

A Fabio è stato domandato perché non sia riuscito a superare almeno Maverick Vinales, cosa gli abbia reso complicato provare un attacco: “A sinistra facevo tanta fatica – spiega – e mi mancava motore per provarci alla 1, perché uscivo molto più veloce di lui all’ultima curva. Alla 13 riuscivo a prendere più velocità di lui, però sul lato destro aveva una gomma simile alla mia e aveva più potenza. Era difficile provarci. Il nostro problema è che ci manca tanta potenza per fare i sorpassi, l’unico che ho fatto in gara è quello su Aleix Espargaro, che aveva la gomma distrutta“.

È mancata la gomma 2022 (ma non solo)

Il campione MotoGP 2021 ha spiegato cosa lo abbia aiutato in questo fine settimana e cita il pneumatico posteriore Michelin, seppur non fosse lo stesso del 2022: “Qui abbiamo una carcassa diversa rispetto alle altre gare, è più soft. L’anno scorso ne avevamo una ancora più soft e questo era un vantaggio per noi. Per me questo è stato un punto centrale nel weekend. Inoltre, nel giro di formazione sono riuscito a scaldare bene la gomma, di solito fatichiamo un po’. Sono molto contento di aver trovato ogni dettaglio per poter lottare per il podio“.

Quartararo pensa che con il pneumatico 2022 avrebbe avuto anche la chance di vincere al Mandalika International Circuit: “Con le gomme dall’anno scorso avrei avuto delle buone possibilità, ma non c’erano ed è stato un peccato. Era uno svantaggio per gli altri più che un vantaggio per noi. Comunque sono felice, perché ho potuto guidare come voglio e sono soddisfatto di aver chiuso in questa posizione“.

Foto: Yamaha MotoGP