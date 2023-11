In Moto2 a Valencia ci sarà un altro nome dalla MotoE. Matteo Ferrari sarà infatti al via come wild card con i colori di Gresini Racing, con cui proseguirà anche l’anno prossimo il lungo sodalizio nel Mondiale elettrico. Prima di pensare al 2024 però Ferrari avrà l’opportunità di misurarsi con i ragazzi della classe intermedia del Motomondiale. Tantissime cose da imparare, visto che sarà un debutto assoluto in Moto2, ma il 26enne romagnolo è carico e pronto per la nuova sfida.

Ferrari al debutto in Moto2

“Diciamo che già da alcuni anni mi sarebbe piaciuto fare qualche gara” ha raccontato Matteo Ferrari a Corsedimoto. “Quest’anno è arrivata l’opportunità e di questo devo ringraziare tantissimo Nadia, Luca, Carlo, Michele e tutta la Gresini Racing. Me l’hanno detto durante l’anno, ma ovviamente bisognava rimanere concentrati sul Mondiale MotoE e quindi abbiamo aspettato a parlarne.” Il campionato elettrico si è concluso a settembre con una nuova top 3 in campionato, la sua stagione però ancora no. Nel weekend il Motomondiale corre in Qatar, subito dopo tocca a Valencia e vedremo appunto anche Ferrari in pista. “Cercherò di sfruttare questa occasione nel migliore dei modi. Sarà un’emozione unica: la mia prima wild card e quindi la mia prima gara in Moto2” ha sottolineato. “Ho fatto la Moto3 qualche anno fa, corro in MotoE, aggiungiamo una categoria al curriculum.”

Ferrari: “La categoria è tosta”

L’appuntamento è appunto nel weekend 24-16 novembre al Circuit Ricardo Tormo di Valencia. Un tracciato che evoca un dolce ricordo. “L’ultima volta che ho corso a Valencia ho vinto il titolo MotoE, ho dei bellissimi ricordi” ha infatti dichiarato Matteo Ferrari. Ci saranno chiaramente tante differenze rispetto a quell’evento del 2019. “Corriamo a fine novembre e so che la categoria è veramente tosta. Bisogna partire no con i piedi per terra, di più.” Come ci si prepara per una nuova esperienza? “L’unica cosa è allenarsi sempre il più possibile, ho cercato di migliorare la mia forma di quest’anno. Avendo fatto poi qualche sviluppo con WP in Moto2 ho un po’ girato, ho fatto anche qualche test a Valencia. Chiaro però che mi mancheranno chilometri rispetto agli altri, che stanno correndo tutti i weekend, e sarà anche l’ultima gara della categoria con le Dunlop. Una difficoltà in più, ma cercheremo di sfruttarla al meglio.”

Il sogno è la zona punti

Quali sono le aspettative? “È molto difficile da dire” ha ammesso Ferrari. “È la mia prima gara in questa categoria, quindi non saprei.” Ma un’idea chiaramente c’è. “Mi piacerebbe molto essere in zona punti, sarebbe un sogno, poi se viene qualcosa di più meglio ancora” ha infatti dichiarato. “Il primo obiettivo però sarebbe quello e abbiamo visto che non è così facile arrivare a punti, tanti piloti non li hanno presi quest’anno. Noi ci proviamo.” Appuntamento a brevissimo, il gran finale a Valencia è quasi alle porte: sarà una nuova ed interessante sfida.

Foto: Social-Matteo Ferrari