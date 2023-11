Bruno Ieraci svela il suo segreto “Il mental coach mi aiuta tanto”

Otto vittorie e dodici podi complessivi in sedici gare. Bruno Ieraci è stato autore di una stagione straordinaria. Ha vinto il CIV Supersport 300 con 56 punti di vantaggio sullo spagnolo Oscar Nunez Roldan ed ha conquistato due brillanti successi nel Mondiale, a Misano, gareggiando come wild card. E dire che qualche anno fa stava per lasciare le competizioni mentre ora è, assieme a Mirko Gennai, uno tra i favoriti per il prossimo titolo Mondiale 300. Nel 2024 sarà sempre con Prodina Racing. Manca ancora l’ufficializzazione ma aveva un contratto pluriennale. La squadra di Guidonia avrà dunque un ruolo da protagonista sia nel World Challenge del WorldSSP con Gabriele Giannini che nel Mondiale 300. Bruno Ieraci nelle ultime due stagioni è cresciuto tanto.

“Il 2023 è stato un anno veramente positivo – racconta Bruno Ieraci a Corsedimoto – la doppia vittoria nel Mondiale a Misano è stata un’emozione unica ed ilo titolo italiano la ciliegina sulla torta di una stagione veramente bellissima”.

Bruno Ieraci, qual è il tuo segreto?

“Da un paio d’anni ho un mental coach: Nicholas Lunedei. Sono sincero, è la prima volta che parlo di lui in pubblico però ci tengo a ringraziarlo perché mi ha aiutato moltissimo. Abbiamo lavorato veramente bene insieme e se sono riuscito a fare uno step così importante è anche merito suo. Chiaramente ringrazio di cuore anche e soprattutto il team Prodina, una squadra fantastica che lavora in modo eccezionale: sono convinto che l’anno prossimo ci toglieremo delle belle soddisfazioni”.

Tra i favoriti per il titolo mondiale Supersport 300 ci sono vari italiani.

“Sarebbe molto bello e stimolante giocarcelo io, Mirko Gennai, Matteo Vannucci e gli altri italiani però ci sarà ancora il campione del mondo in carica Jeffrey Buis che gareggerà su KTM, Petr Svoboda… Sarà un campionato molto combattuto e di alto livello. Ovviamente la pista che ho più nel cuore è Misano però mi piacciono anche Assen, Aragon, Portimao, Barcellona. Credi di potermi esprimere bene un po’ su tutte.”.

Avrai come compagno di squadra, anche se in una categoria diversa, Gabriele Giannini. Lo conosci già?

“Io è Gabriele ci siamo avvicinati molto negli ultimi mesi, ancora prima che venisse in Prodina. Ho sempre fatto il tifo per lui al National e credo sia un ottimo talento. A Jerez era la prima volta che gareggiava su un 600 ed è subito andato forte. Penso potrà fare molto bene in Supersport”.

Foto WorldSBK