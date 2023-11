La voce girava già da tempo, la conferma ufficiale è arrivata in data odierna. Il Team MMR, che ha appena archiviato il secondo anno nell’Europeo Moto2, debutterà nel Mondiale di categoria. L’occasione si presenterà a Valencia in appoggio alla squadra mondiale RW Racing GP. Il pilota al via è Hector Garzo, già con esperienza in Moto2 alle spalle, ma questo accordo significa anche il ritorno nel Campionato del Mondo di NTS, costruttore giapponese che ha lasciato la categoria a fine 2021.

MMR nel Mondiale Moto2, la nota

A poche ore dalla fine del venerdì di libere in Malesia, ecco che viene ufficializzato il programma per il prossimo Gran Premio a Valencia, gran finale della stagione 2023. “Siamo molto contenti di ufficializzare la nostra partecipazione nell’ultimo round del Mondiale Moto2 al Circuit Ricardo Tormo” si legge nella comunicazione del Team MMR. “Il lavoro svolto negli ultimi due anni nel JuniorGP ci ha permesso di brillare. La nostra struttura è ora pronta ad affrontare la sfida più emozionante dell’anno.”

Viene poi spiegata la collaborazione che permette la wild card mondiale. “L’amicizia nata tra MMR, NTS e RW Racing GP ha creato l’occasione perfetta. Siamo orgogliosi di poter offrire tutto il nostro supporto tecnico per questo grande progetto. Non vediamo l’ora di scendere in pista con NTS e Hector Garzo.”

Foto: Team MMR