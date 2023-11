Jorge Martin si è confermato competitivo anche in Malesia. Il suo straordinario periodo di forma prosegue e oggi lo ha portato a siglare il secondo miglior tempo nelle prove MotoGP. Solo Alex Marquez lo ha battuto, per soli 174 millesimi. Sia sul giro secco sia sul passo sembra messo bene, quindi ce lo aspettiamo grande protagonista anche in questo weekend.

MotoGP Malesia, Martin felice del suo livello

Il pilota del team Prima Pramac Racing sorride al termine delle prove odierne: “È stato un giorno positivo. Sono stato competitivo e penso di essere uno dei più forti in termini di ritmo. Nel time attack ho commesso qualche errore, ho ancora margine sul giro secco“.

Martin conferma che sulla sua Ducati non ci sono state particolari modifiche, cosa che è diventata anche un po’ complicata da fare: “Conosco la moto, stiamo toccando pochissime cose e so fino a dove posso arrivare. Ci sono giorni in cui non va come vorrei, però preferisco non fare cambiamenti. Credo che siamo arrivati vicini al limite con il setup, il livello è già altissimo ed è difficile migliorare.

Sarà testa a testa con Bagnaia?

Jorge vede un Francesco Bagnaia molto forte a Sepang e non esclude che possa esserci un duello solo tra loro nelle gare: “Pecco si sta avvicinando, qui l’ho visto competitivo da subito. Come ritmo qui è più competitivo di quanto lo fosse in Thailandia. Siamo vicini e non vedo nessuno come noi. Dobbiamo tenere i piedi per terra e vedere come essere più veloci di lui. È tornato al suo livello, sarà una bella lotta“.

Sarebbe sicuramente bello vedere una lotta tra i due contendenti per il titolo MotoGP 2023. Chiaramente, gli altri non vogliono essere semplici spettatori e cercheranno di inserirsi. Le qualifiche saranno importanti. Lo spagnolo da un po’ di tempo è costantemente davanti, invece Bagnaia a volte commette dei passi falsi e domani non deve sbagliare.

Foto: Prima Pramac Racing