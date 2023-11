MotoGP Sepang, Quartararo furioso con Morbidelli: “Era in mezzo”

Non una brutta giornata per Yamaha, che a Sepang si è mostrata abbastanza competitiva. Fabio Quartararo ha chiuso con il settimo tempo e si è guadagnato l’accesso diretto al Q2 delle Qualifiche. Invece, Franco Morbidelli si è classificato undicesimo e l’ha mancato per 84 millesimi. Nel suo ultimo tentativo il pilota italiano ha rischiato di cadere e successivamente si è fatto trovare in mezzo alla pista, ostacolando proprio il compagno di squadra. Quest’ultimo ha fatto ampi gesti di disapprovazione.

MotoGP Malesia, Quartararo veloce a sorpresa

Quartararo al termine delle prove si è detto contento della sua competitività: “Siamo al limite – ha raccontato a Sky Sport MotoGP – e sono molto contento di questa giornata. Alla fine ero un po’ incazzato, quando sei sulla moto e stai facendo un giro veloce ti puoi incazzare più facilmente. Comunque sono soddisfatto anche del mio passo con gomme usate. Dobbiamo fare un piccolo step, però sono felice oggi“.

Il pilota del team Monster Energy Yamaha non ha saputo motivare la velocità della M1 su un tracciato che ha dei rettilinei che dovrebbero generare grandi difficoltà: “Non lo so. Anche in India non mi aspettavo di avere quel passo e di fare un podio, visto il lungo rettilineo. Oggi ho avuto un feeling abbastanza buono, anche in frenata mi sono sentito bene. Tolti Alex e Jorge, che hanno fatto uno step, sono a meno di uno-due decimi dal terzo. Sono contento“.

La rabbia verso Morbidelli

Fabio conferma anche ciò che si è visto dalle immagini, ovvero di essersi arrabbiato con Morbidelli: “Sì, perché era un po’ in mezzo alla pista. In una curva che penso sia una delle più veloci del circuito, quindi mi sono arrabbiato. Comunque è passato, sono in Q2 e ora sono tranquillo“.

Il campione MotoGP 2021 ha superato il normale momento di nervosismo ed è concentrato sul resto del weekend. Sembra avere il potenziale per disputare delle buone gare, ma il risultato finale dipenderà anche da quanto bene riuscirà a fare le Qualifiche. Si sa che con la Yamaha M1 non è semplice superare, quindi partire nelle prime due file sarebbe fondamentale per lui.

A hectic ending to #MotoGP Practice for @FrankyMorbido12 🤯



He pulled a jaw-dropping save but was later found cruising by his own teammate @FabioQ20 😱#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/l1LH1G522N — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 10, 2023

Foto: MotoGP