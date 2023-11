Partire quattordicesimo con una Yamaha è complicato, però Fabio Quartararo può essere abbastanza soddisfatto delle sue prestazioni a Lusail. Dopo l’ottavo posto nella sprint race, è arrivato settimo a 2 decimi da Alex Marquez nella gara lunga. Fosse partito più avanti in griglia, sarebbe riuscito a ottenere risultati migliori. Le qualifiche sono state deludenti, ma il passo è stato buono e questo è motivo di soddisfazione.

MotoGP Qatar, l’analisi di Quartararo

Il campione MotoGP 2021 si è detto contento di come è andata la sua gara: “È stata positiva. A differenza di sabato – riporta Motosan.es – ho avuto una buona partenza. Poi sono riuscito ad essere più veloce ed è stato più facile. Penso che abbiamo fatto il meglio possibile e possiamo essere soddisfatti della nostra prestazione. Forse alla fine avrei potuto anche superare Alex, ma era molto difficile“.

Quartararo si sente fiducioso per l’ultimo gran premio a Valencia, dove poi proverà anche la nuova Yamaha M1: “Penso che potrebbe essere una buona pista per noi, dato che ha molto grip. Domenica l’obiettivo era essere tra i primi cinque, ma il problema è che sono partito indietro e di conseguenza ho dovuto rimontare. Se fossi scattato più avanti, sarebbe stato possibile“.

Il caso Jorge Martin

Anche Fabio è stato interpellato sull’incredibile crollo avuto domenica da Jorge Martin, che se l’è presa con la Michelin per una gomma posteriore che non ha funzionato: “Non ha corso come sabato – ha risposto – e non so perché abbia sofferto. Non era lo stesso Jorge, ha avuto un grande problema. Non puoi fare una gara del genere 24 ore dopo. Preferisco non fare valutazioni, non spetta a me dare risposte in merito“.

Il francese preferisce non spingersi non dare giudizi netti, anche se qualcosa è successo ed è chiaro a tutti. Martin era stato fortissimo nella sprint e il giorno seguente è entrato in crisi. Difficile colpevolizzare lui, la moto e il team Pramac. Sembra chiaro che il problema sia stato il pneumatico.

Foto: Yamaha MotoGP