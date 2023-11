Khairul Idham Pawi: le pagine di storia, il ritiro, il ritorno mondiale

Se siete appassionati di Motomondiale, il nome di Khairul Idham Pawi certamente non vi sarà nuovo. Stiamo parlando nientemeno che della giovane promessa malese che ha scritto un pezzo di storia del suo paese del Motomondiale. Un percorso però segnato da una serie di infortuni che l’avevano portato ad annunciare il suo ritiro dalle corse. L’addio però è durato poco: Pawi ha lavorato per rimettersi in forma e ha poi ripreso la sua storia a due ruote da dove l’aveva interrotta. Che fine aveva fatto? È ripartito nei campionati asiatici, ma l’anno prossimo ecco il grande ritorno. Passerà in Supersport, ma sarà la sua prima stagione in un mondiale di velocità dal ritiro provvisorio.

Khairul Idham Pawi nel Mondiale Supersport 2024 con MIE Racing

Super KIP, debutto col botto

Partiamo dall’inizio della sua storia nel Campionato del Mondo. Il 25enne di Kampung Gajah ha debuttato in Moto3 nel 2015 come wild card ad Aragon, preludio al suo primo anno mondiale completo con Honda Team Asia. Un esordio col botto: Khairul Idham Pawi scrive infatti la storia per la Malesia con due incredibili vittorie sotto la pioggia in Argentina ed in Germania! È la storia: a Termas de Rio Hondo è diventato il più giovane non europeo capace di vincere un GP, ma è diventato anche il primo pilota malese in grado di vincere una gara mondiale. Dopo i primi storici podi di Zulfahmi Khairuddin, Pawi ne aveva raccolto l’eredità con un primato che, ad oggi, nessun connazionale è ancora riuscito a replicare. È l’inizio di una bella storia, non è vero? Peccato che poi gli eventi prenderanno ben altra piega…

Pawi, il cambio prematuro ed i guai fisici

Appena un anno in Moto3, quindi un adattamento mondiale appena iniziato, e si decide per il salto. Nel 2017 infatti lo troviamo in Moto2 con gli stessi colori, come ci si poteva aspettare inizia un biennio di anonimato. Nel 2019 lascia Honda Team Asia e passa a Petronas Sprinta Racing, ma è l’anno in cui iniziano anche i guai fisici. Khairul Idham Pawi disputa appena 3 GP, nel 4° a Jerez ecco l’incidente che provoca una lesione al mignolo della mano destra. È l’inizio del calvario: la sua stagione si conclude così, con anche una parziale amputazione del dito. C’è poi la lunga riabilitazione ed il “passo indietro”, il ritorno in Moto3. Ma di nuovo quello stesso dito torna a creargli problemi: nel 2020 si infortuna di nuovo, l’intervento sfortunatamente non è risolutivo e Pawi opta infine per l’amputazione totale. Tornerà poi in azione, finendo una stagione 2020 senza gloria ed annunciando a fine anno l’addio alle corse.

Pawi, la ripartenza ed il titolo ARRC

Il giovane malese, che nel frattempo si è anche sposato e ha messo su famiglia, non è riuscito però a rimanere lontano dal richiamo delle due ruote. Una volta risolti i problemi fisici ecco una prima prova nell’ultimo fine settimana 2021 della Superbike malese, un passo che suscita grande interesse. Questa sorta di test non rimane a sé: nel 2022 infatti eccolo ai nastri di partenza proprio del Malaysia Superbike Championship, categoria 600cc per la sua prima vera stagione di rientro. Un ritorno con un eccezionale 6° posto di campionato e due podi a referto, eccolo poi passare nella Supersports 600cc dell’Asia Road Racing Championship in questo 2023. Manca ancora un round (1-3 dicembre a Buriram), ma Pawi è saldamente al comando della classifica generale.

Ora tocca alla Supersport mondiale

Quest’anno ha avuto anche l’occasione di disputare la 8 Ore di Suzuka, un debutto nel Mondiale Endurance. C’è stato però anche il primo assaggio nel WorldSSP nelle vesti di wild card. Khairul Idham Pawi ha disputato proprio il round conclusivo di questa stagione. Il giovane malese l’ha fatto proprio con la Honda CBR-600RR di MIE Racing: ha chiuso entrambe le gare fuori dai punti, ma a quanto pare è stata una sorta di prova generale per la squadra di Midori Moriwaki. Di oggi ecco l’annuncio che Pawi sarà uno dei due debuttanti (l’altro è Kaito Toba, dalla Moto3) del team per disputare il prossimo Mondiale Supersport. Chissà se l’uomo dei record di quel lontano 2016 nel Motomondiale riuscirà a scrivere qualche altro capitolo di storia in questa sua nuova avventura.

Foto: Social-Khairul Idham Pawi