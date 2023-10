MotoGP, Moto2, Moto3: tutte le date dei test per la stagione 2024

La stagione 2023 deve ancora finire, ma si guarda anche alla prossima. Dopo aver svelato il calendario provvisorio, ecco la conferma di tutte la date dei test e dei rispettivi circuiti sui quali verranno svolti. A partire dal prossimo 28 novembre a Valencia, attesa prima volta di Marc Marquez in sella alla Ducati, procedendo con le prove ad inizio 2024 per tutte le categorie, fino ai tre giorni per la MotoGP nel corso dell’anno. Vediamo più nel dettaglio.

Verso il nuovo anno

Come detto, c’è grande attesa per il debutto di Marc Marquez in sella alla Desmosedici azzurro Gresini. Come se la caverà il pluricampione MotoGP? C’è chi fa già scommesse sulla sua capacità di inserirsi immediatamente in lotta per l’iride… Ad inizio febbraio a Sepang arriva anche un altro pilota al centro dell’attenzione, Pedro Acosta, unico esordiente 2024 ed ai primi giri in sella alla GASGAS RC16 in occasione dello shakedown dedicato a rookie e collaudatori. Non mancheranno poi prove con Michelin, in particolare continuano i test con una nuova specifica anteriore in vista della sua introduzione nel 2025. Non solo MotoGP: l’anno prossimo Pirelli diventerà fornitore ufficiale di Moto2 e Moto3 e di conseguenza, dopo i primi test privati, si comincia a fare sul serio con le prove a Jerez e Portimao tra fine febbraio ed inizio marzo. Di seguito tutte le date ed i circuiti confermati.

MotoGP

Prove invernali

2023 Valencia Test: 28 novembre

Sepang Shakedown: 1-3 febbraio (solo per collaudatori ed esordienti)

Sepang Test: 6-8 febbraio

Qatar Test: 19-20 febbraio

Test durante l’anno

Jerez Test: 29 aprile

Mugello Test: 3 giugno

Misano Test: 9 settembre

Moto2 e Moto3

Portimao, Test Moto3: 22-23 febbraio

Portimao, Test Moto2: 24-25 febbraio

Jerez Test: 28 febbraio – 1 marzo (Moto2 e Moto3 insieme)

MotoGP 2024, il calendario provvisorio

1. GP Qatar – 8-10 marzo – Lusail International Circuit

2. GP Portogallo – 22-24 marzo – Autodromo Internacional do Algarve

3. GP Argentina – 5-7 aprile – Termas de Rio Hondo

4. GP delle Americhe – 12-14 aprile – Circuit of the Americas, Texas

5. GP Spagna – 26-28 aprile – Circuito de Jerez-Angel Nieto

6. GP Francia – 10-12 maggio – Circuito Bugatti, Le Mans

7. GP Catalunya – 24-26 maggio – Circuit de Barcelona-Catalunya

8. GP Italia – 31/05-2/06 – Autodromo Internazionale del Mugello

9. GP Kazakhstan – 14-16 giugno – Sokol International Racetrack

10. GP Paesi Bassi – 28-30 giugno – TT Circuit Assen

11. GP Germania – 5-7 luglio – Sachsenring

12. GP Gran Bretagna – 2-4 agosto – Silverstone Circuit

13. GP Austria – 16-18 agosto – Red Bull Ring, Spielberg

14. GP Aragon – 30/08-1/09 – MotorLand Aragon

15. GP San Marino – 6-8 settembre – Misano World Circuit Marco Simoncelli

16. GP India – 20-22 settembre – Buddh International Circuit

17. GP Indonesia – 27-29 settembre – Mandalika International Circuit

18. GP Giappone – 4-6 ottobre – Mobility Resort Motegi

19. GP Australia – 18-20 ottobre – Phillip Island

20. GP Thailandia – 25-27 ottobre – Chang International Circuit

21. GP Malesia – 1-3 novembre – Sepang International Circuit

22. GP Valencia – 15-17 novembre – Circuit Ricardo Tormo

Evento di riserva: Ungheria – Balaton Park Circuit

