MotoGP, Massimo Rivola ammette: “Non siamo ancora pronti”

La stagione MotoGP ’23 di Aprilia è iniziata un po’ sottotono rispetto alle previsioni della preseason. Nei test invernali la RS-GP sembrava potesse tenere testa alle Ducati Desmosedici grazie alle sue trovate aerodinamiche innovative, ma fino i risultati non hanno rispecchiato i pronostici. Un solo podio conquistato da Maverick Vinales a Portimao, Aleix Espargaró ha raccolto due ritiri e un 4° posto come miglior prestazione nelle prime tre gare. Ad Austin un problema tecnico ha messo fine alla sua corsa senza riuscire a completare il primo giro.

La crescita della casa di Noale

Il progetto MotoGP di Aprilia è notevolmente migliorato negli ultimi anni, nel 2022 la prima vittoria a Termas de Rio Hondo. Il veterano di Granollers ha lottato per la vittoria iridata fino a poche gare dal termine del Mondiale, da quest’anno può contare sul supporto di un team satellite. Lo zampino di Massimo Rivola è più che evidente dopo il passaggio dalla F1 alla Top Class, con un cambio di mentalità vincente che ha permesso alla Casa di Noale di fare un grosso salto di qualità. “Oggi abbiamo una moto migliore, perché lavoriamo meglio come azienda“, ha detto il manager ai microfoni di MotoGP.com. Suo il merito di aver portato in Aprilia alcuni ingegneri chiave per l’evoluzione della RS-GP. “Grazie agli investimenti che il Gruppo Piaggio ha deliberato per il progetto MotoGP, siamo riusciti ad assumere ottime persone“.

Obiettivo titolo MotoGP

Grazie all’ingresso di Rivola, Romano Albesiano, che prima accentrava vari ruoli, si è potuto dedicare esclusivamente all’aspetto tecnico-ingegneristico. Subito dopo sono arrivate altre figure di peso non solo dalla Formula 1 ma anche da altri team MotoGP. “Sono una persona che crede molto nel lavoro di squadra. Ora vedo davvero un futuro d’oro all’orizzonte per noi. Ora la mia unica missione è vincere il titolo mondiale“. In questo momento però manca ancora un ultimo step prima di pensare a centrare l’obiettivo più grande. “Non credo che siamo ancora pronti per vincere il titolo, ma penso che lo saremo presto. Si tratta solo di diventare un po’ più efficienti nel nostro lavoro qua e là. C’è sempre margine per migliorare“.

Foto: MotoGP.com