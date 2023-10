MotoGP, Alex Rins ammette: “L’infortunio mi ha fatto arrabbiare”

Alex Rins ha provato a correre a Motegi, ma ben presto ha capito che non poteva reggere il weekend di gara. Anche se era stato inizialmente dichiarato idoneo per correre, le sue condizioni fisiche non sono ancora le migliori per guidare in MotoGP. Serve ancora del tempo per essere al 100% dopo il grave infortunio rimediato al Mugello.

MotoGP, il calvario di Rins

Per Rins non sono stati mesi facili e lo ha ribadito un’intervista concessa a Motosan.es: “Sono stati mesi molto lungi, non voglio dire complicati. Non è stato l’infortunio che mi aspettavo, pensavo fosse un infortunio più tipico: romperti la tibia e un mese dopo essere sulla moto. Invece, ho avuto una doppia frattura a tibia e perone con molte scheggiature dell’osso. Ora sembra che stiamo facendo passi importanti verso il recupero“.

A livello mentale non una passeggiata per l’attuale pilota del team LCR Honda: “È stato difficile. Quando non potevo muovermi ed ero sulla sedia a rotelle, era complicato. Non potevo fare nulla, ero disteso sul divano. È dura anche adesso, seppur mi stia riprendendo e possa camminare, perché comunque non faccio davvero quello che voglio. La cosa sta diventando lunga“.

Poteva fare bene con la Honda?

Prima del Gran Premio del Giappone il catalano era ancora il migliore pilota Honda in classifica, grazie soprattutto alla vittoria ottenuta ad Austin: “Mi fa arrabbiare – ha ammesso – perché stavamo facendo un ottimo lavoro. Ad Austin eravamo riusciti a vincere e nelle gare seguenti ho avuto delle cadute, ma le sensazioni e i risultati nelle prove erano molto buone. L’apprendimento con la moto è stato rapido. Ecco perché mi fa arrabbiare. Chissà cosa sarebbe successo se non mi fossi infortunato“.

Rins nel 2024 correrà con la Yamaha, che come la Honda sta faticando in questa stagione MotoGP: “Un anno complicato per Honda e Yamaha – commenta – ed è difficile capire. Ho visto i futuri capi in Giappone? No“.

Foto: LCR Honda