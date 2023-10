Moto2, MMR d’attacco dopo la pausa “Adesso è ora di raccogliere”

L’Europeo Moto2 torna in azione dopo una lunghissima pausa. Pronti anche i tre ragazzi del Team MMR di Massimiliano Morlacchi, che ripartono da Aragon con rinnovata ambizione. Niccolò Antonelli si sta adattando alla categoria, ora però è determinato a concretizzare. Mattia Volpi, il “piccolo” del CEV Moto2, ha le idee chiare su dove migliorare per fare passi avanti. Ricordiamo invece che Maxwell Toth ha chiuso prematuramente la collaborazione con la squadra tricolore dopo il divorzio da American Racing Team. Il Team MMR però si presenta sempre con tre piloti: ecco la new entry Jacopo Hosciuc, già schierato nei test ad Aragon ed ora pronto per un percorso ben diverso rispetto ai compagni di squadra. Quel che hanno tutti in comune è chiaramente la grande voglia di correre e di ottenere risultati solidi.

L’arrivo di Hosciuc

Come detto, la novità della formazione di Morlacchi nell’Europeo Moto2 è Jacopo Hosciuc. Classe 2005 di Roma, in azione con bandiera romena in omaggio alle sue origini, ha disputato due wild card di successo a Misano ed al Mugello con il Team Maurer by MMR, cogliendo due vittorie ed un altro podio (ed arrivando vicinissimo al quarto podio complessivo). Dopo la prima parte di stagione nell’Europeo Stock in sella alla Yamaha di MMG-Pinamoto RS, ecco la promozione in Moto2. “Con Jacopo abbiamo disputato anche i test di Aragon lo scorso settembre” ha raccontato Massimiliano Morlacchi a Corsedimoto. “Questa è una categoria nuova per lui, si ritroverà ad affrontare il suo primo fine settimana di gare in carriera su una Moto2! Deve fare chilometri, cercare di capire il più possibile la moto e adattarsi, tutto il resto poi verrà man mano da sé.”

Riparte la sfida Moto2

Com’è la situazione in vista del round ad Aragon? “I nostri piloti stanno tutti bene, si sono riposati e hanno avuto modo per riflettere su dove poter migliorare dopo queste prime 5 gare di stagione” ha dichiarato Morlacchi. “Già dai test di Aragon hanno dimostrato di aver voglia di fare bene e di chiudere in bellezza questo 2023.” Come sono andati appunto i test di metà settembre? “Sono stati molto soddisfacenti, ma sono sempre test” è la risposta del proprietario di MMR. “Il vero banco di prova sarà questo weekend di gara, la ripartenza dopo ben 2 mesi e mezzo abbondanti!” In questo primo fine settimana dopo la lunga pausa ci sono ben due gare in programma per i ragazzi della Moto2: una sarà alle 11:00, la seconda è alle 14:00.

“Ci meritiamo un’ottima chiusura”

“La squadra come sempre è pronta e darà il massimo in ogni occasione” ha sottolineato Massimiliano Morlacchi, parlando poi dei suoi ragazzi. “Lo staff del Team MMR è sensazionale: sono tutti ragazzi meravigliosi, che hanno dato e stanno dando tanto. Mi sento veramente fortunato ad avere una squadra così.” Quali sono ora gli obiettivi? “Spero vivamente di concludere questa stagione 2023 nel migliore dei modi, ci meritiamo tutti un’ottima chiusura dell’anno. Gli sforzi fatti sono stati enormi e io credo nel detto “Si raccoglie ciò che si semina”, per cui… Speriamo di raccogliere!”

Foto: Manu Tormo/Team MMR