MotoGP Argentina: Da un Marquez all’altro, Alex pole capolavoro

Un azzardo che paga, una Ducati che vola, un Alex Marquez rivitalizzato. Il neo pilota Gresini Racing piazza la zampata nella Q2 “semiasciutta” a Termas de Rio Hondo, prendendosi la prima pole MotoGP e la prima pole personale dal 2019. Tutto in famiglia per le prime qualifiche dell’anno, dopo Marc a Portimao è la volta del fratello minore… Ripartito con la seconda GP22 dopo aver perso la prima, andata a fuoco. Ma quel che è spicca è che si tratta di una prima fila Ducati, completata da Marco Bezzecchi e da Pecco Bagnaia. Il gesto di stizza di Fabio Quartararo al box invece mostra chiaramente la situazione… Tempi e cronaca delle qualifiche.

Q1: Marquez “a fuoco”

Leggera pioggia sulla pista dalla fine delle Prove 3, condizioni miste per questo primo turno di qualifiche. Non mancano nomi a sorpresa, come Alex Marquez o la formazione KTM, grandi protagonisti del primo GP in Portogallo. Oppure Quartararo, in netta difficoltà dalle prime prove MotoGP del venerdì e subito autore di un fuoripista nella ghiaia, prima di lanciarsi a caccia delle prime due posizioni utili. Stesso obiettivo dei ragazzi Gresini Ducati e del duo KTM, più Raul Fernandez, sul finale autore di tempi interessanti. Non abbastanza però per insidiare Alex Marquez (con scivolata finale alla curva 13) e Fabio Quartararo, i due piloti che riescono a passare al turno successivo. Problemi però per il #73, ripartito dopo la caduta: fiamme sulla sua Ducati, viene prontamente soccorso dai commissari, ma deve lasciarla a bordo pista.

Q2: Marquez batte tutti!

La pioggia si è fermata, ma la pista è umida. Una incognita in più per i 12 piloti chiamati alla lotta per la pole position a Termas de Rio Hondo. Il circuito infatti potrebbe asciugarsi abbastanza per fornire l’occasione dell’azzardo slick… Intanto si comincia con gomme rain per tutti, con uno ‘scossone’ per Espargaro, che gesticola poi verso il suo muretto. Al comando inizialmente troviamo Zarco su Vinales ed il duo Yamaha, ma negli ultimi minuti ecco che si vede qualche azzardo. Bagnaia, Marquez ed il duo VR46 optano per le slick, mentre Morbidelli mette il turbo con le rain e vola al comando. Ma non è sufficiente per rimanere davanti: sembra una pole per Marco Bezzecchi, ma Alex Marquez non ci pensa proprio. Gresini Racing in festa, il #73 sfrutta al massimo l’occasione e regala loro la prima pole dell’anno!

