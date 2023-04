Moto2 Argentina: Prove 3 a Lopez, Arbolino riferimento in Q2

SpeedUp in bella evidenza nelle ultime prove. Alonso Lopez in particolare svetta su pista umida nelle Prove 3, seguito da Somkiat Chantra e da Jordi Torres. Tempi stampati nella seconda parte della sessione, quando le condizioni migliorano, anche se non abbastanza per influire sulla classifica combinata Moto2, che non subisce nessun cambiamento. È Tony Arbolino il riferimento verso le qualifiche, nonché unico italiano che disputerà direttamente la Q2. Tempi e cronaca a Termas de Rio Hondo.

Moto2 Prove 3

Tony Arbolino è stato l’uomo del venerdì in Argentina, unico italiano provvisoriamente in Q2 (il resoconto). Oggi, come per la Moto3, si riparte su pista umida, non una buona notizia per chi è fuori dalla top 14. Una decina di piloti si fa vedere in pista per buona parte di questa sessione, solo sul finale si unisce qualcuno in più. Non Ai Ogura, ancora convalescente dall’infortunio al polso sinistro e quindi poco incline al rischio in un turno ininfluente. Il vice-campione Moto2 mette però a referto un paio di giri proprio allo scadere, senza stampare nessun riferimento cronometrico. Nessuno infatti avvicina minimamente quanto fatto nel venerdì a Termas de Rio Hondo, ma Alonso Lopez inanella una sequenza impressionante di giri veloci in queste condizioni. Con uno stop poi sul finale per qualche intoppo sulla sua Boscoscuro, ma nessuno riesce a fare meglio. Seguono Somkiat Chantra e Jordi Torres, con Tony Arbolino sempre davanti in combinata.

Classifica Prove 3

Foto: Team SpeedUp