La pista di Termas de Rio Hondo è bagnata per le Prove 3. Non una buona notizia che i ragazzi Moto3 intenzionati a migliorare quanto fatto venerdì. A partire da Romano Fenati, che mostra un buon passo in queste condizioni, ma la prima posizione chiaramente non basta per scalare la classifica combinata. Gli italiani in Q2 quindi rimangono Stefano Nepa, Matteo Bertelle ed Andrea Migno, gli altri dovranno disputare la Q1. Ecco com’è andato l’ultimo turno di prove a Termas de Rio Hondo.

Moto3 Prove 3

Ayumu Sasaki ha comandato la prima giornata in Argentina, tripletta italiana provvisoriamente in top 14 (il resoconto). È questo però il turno determinante per chi andrà direttamente in Q2 e chi invece dovrà disputare la Q1. Il problema però è la pista umida, che non aiuta a migliorare… Infatti la classifica combinata non avrà il benché minimo cambiamento, anche se si fanno comunque prove in queste condizioni differenti, per essere pronti a tutto. Romano Fenati ad esempio, dovrà disputare la Q1, ma se dovesse esserci il maltempo anche in seguito sembra già pronto. È suo il miglior crono di questa sessione, con Kaito Toba e Deniz Oncu a ruota. Come detto però contano i tempi della prima giornata, con Ayumu Sasaki che non esce in questo turno, sicuro del suo accesso alla Q2 diretta. Di seguito i tempi (ininfluenti) di questa sessione.

Classifica Prove 3

Foto: Snipers Team