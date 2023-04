Delusione e rabbia per Carlos Sainz dopo la gara di F1 a Melbourne. Arrivato quarto al traguardo, è scalato il dodicesima posizione a causa di una penalità da 5 secondi.

Tale sanzione gli è stata inflitta perché dopo l’ultima partenza dalla griglia, in seguito alla bandiera rossa provocata dall’incidente di Kevin Magnussen, aveva toccato e fatto finire in testacoda Fernando Alonso. Poco dopo, è stata esposta un’altra red flag perché si sono stati altri incidenti e di fatto quel primo giro di ripartenza è durato poche curve. Inoltre, il connazionale ha è riuscito a ripartire e alla fine ha ottenuto il terzo posto.

F1 GP Australia: lo sfogo post-gara di Carlos Sainz

A Sainz è stata comunicata la penalità quando era in pitlane ad attendere l’ultima ripartenza della corsa e il suo team radio è stato eloquente: “Non può essere. È inaccettabile. Devono aspettare la fine della gara per parlare con me. Per favore, per favore, devono discuterne con me. È una penalità troppo severa“.

Al momento di presentarsi ai microfoni di Sky Sport F1, ha preferito non commentare troppo l’episodio ma le sue poche parole hanno chiaramente fatto intendere il suo stato d’animo: “Preferisco non parlare, perché se lo faccio adesso parlo male. Direi delle brutte parole. Sento che ci hanno derubato“. Ai colleghi inglesi ha aggiunto: “È la penalità più ingiusta che ho visto nella mia vita. Sono deluso“. Anche a Viaplay ha ribadito il concetto: “È la più grande vergogna che ho visto in questo sport da tanti anni“.

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha detto chiaramente che si è trattato di un semplice incidente di gara. A Sainz sono stati pure tolti 2 punti sulla patente, quindi oltre al danno anche la beffa oggi a Melbourne.

Casey Stoner critica la FIA

Sainz arrabbiato per la penalità che ha dovuto subire e gli ha rovinato quello che sarebbe stato un buon risultato, considerando che aveva dovuto rimontare dall’undicesima posizione dopo la prima bandiera rossa. Il quarto posto sarebbe stato un piazzamento incoraggiante per lui e per la Ferrari, che invece oggi di punti ne ha fatti 0 (Leclerc ritirato al primo giro).

La FIA sta ricevendo tante critiche in queste ore. Numerosi sono i tifosi che non hanno gradito quanto successo nel finale della gara di Melbourne. Sono state prese decisioni controverse. Tra coloro che hanno guardato il GP d’Australia anche Casey Stoner, due volte campione del mondo MotoGP, che su Twitter ha scritto un messaggio chiaro alla Federazione: “FIA, vi siete messi in imbarazzo oggi con la F1. Che pasticcio inutile. Per favore, ricordate a tutti che questo è prima uno sport e poi intrattenimento, non il contrario“. Ha ragione, pienamente.

