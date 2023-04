F1 GP Australia: Verstappen trionfa in una gara folle, Ferrari senza punti

È Max Verstappen il vincitore della pazzesca gara del Gran Premio d’Australia 2023 di F1. Dopo tre Safety Car e tre bandiere rosse, di cui due nel finale, il pilota della Red Bull si è preso il secondo successo stagionale, allungando in testa alla classifica generale.

È capitato davvero di tutto oggi a Melbourne, dove la corsa è finita con un “trenino” di macchine dopo il rientro della Safety Car ed è stato un spettacolo veramente indecoroso. Alle spalle del campione in carica della Formula 1 sono arrivati Lewis Hamilton con la Mercedes e Fernando Alonso con la Aston Martin. Terzo podio di fila per lo spagnolo, mentre per l’inglese è il primo del 2023.

F1 Melbourne 2023: Sainz penalizzato, Leclerc ritirato

Quarto posto per Lance Stroll con l’altra Aston Martin, a precedere la Red Bull di Sergio Perez (partito dalla pitlane). Primi punti per la McLaren, sesta con Lando Norris e ottava con Oscar Piastri. In mezzo la Haas di Nico Hulkenberg. Top 10 completata dall’Alfa Romeo di Guanyu Zhou e dall’AlphaTauri di Yuki Tsunoda.

Dodicesimo posto per Carlos Sainz su Ferrari. Il madrileno è stato penalizzato di 5 secondi a causa del contatto che aveva provocato con Alonso in occasione dell’ultima ripartenza dalla griglia. Senza questa sanzione, avrebbe chiuso quarto. Tanta amarezza per lo spagnolo, che dopo la prima bandiera rossa era stato sfortunato e aveva dovuto rimontare dall’undicesima posizione.

Domenica da dimenticare per la Ferrari, considerando anche che Charles Leclerc si ritirato già al primo giro a causa di un contatto con Stroll in curva 3. Nel 2022 vinceva con merito la gara di Melbourne, un anno dopo è cambiato tutto. Delusione pure per George Russell, scattato dalla seconda casella e costretto al ritiro al diciottesimo giro per un problema alla sua Mercedes W14.

Ritirati anche Alexander Albon, Kevin Magnussen, Logan Sargeant, Nyck De Vries, Esteban Ocon e Pierre Gasly. Cinque di questi sono finiti KO nel finale della gara. Solo dodici i piloti arrivati al traguardo.

F1 GP Australia 2023, risultati Gara: ordine di arrivo e classifica finale

1 Max Verstappen Red Bull Racing Leader 3 pit stop

2 Lewis Hamilton Mercedes +0.179 3

3 Fernando Alonso Aston Martin +0.769 3

4 Lance Stroll Aston Martin +3.082 3

5 Sergio Perez Red Bull Racing +3.320 5

6 Lando Norris McLaren +3.701 3

7 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +4.939 3

8 Oscar Piastri McLaren +5.382 4

9 Guanyu Zhou Alfa Romeo +5.713 5

10 Yuki Tsunoda AlphaTauri +6.052 4

11 Valtteri Bottas Alfa Romeo +6.513 6

12 Carlos Sainz Ferrari +6.594 4

Foto: Formula 1