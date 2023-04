MotoE a Barcellona per gli ultimi tre giorni di test ufficiali

Scenario inedito per la MotoE nei prossimi giorni. I test ufficiali finora si sono svolti sempre a Jerez, stavolta invece l’appuntamento è al Circuit de Barcelona-Catalunya. Una sfida diversa per raccogliere ancora più informazioni sulla Ducati V21L. Con la speranza poi che il meteo sia nettamente diverso rispetto a quanto trovato il mese scorso in Andalucia.

Cinque sessioni

Rispetto a Jerez aumentano sensibilmente i turni in tutt’e tre le giornate. Ricordiamo, si corre dal 3 al 5 aprile sul tracciato catalano, una novità per quanto riguarda i test ufficiali MotoE. Saranno cinque turni in totale da un quarto d’ora ciascuno. Si comincia alle 9:00, si riprende poi alle 11:10, terza sessione alle 13:20, tocca poi alle 15:30, per finire alle 17:45. Nei test a Jerez, nonostante la pioggia, è stato già polverizzato il record assoluto del tracciato, cosa succederà al Montmelo? Parliamo tra l’altro di un tracciato che la MotoE ha visto solamente nel 2021, quindi al terzo anno delle Energica Ego Corsa. Quest’anno sarà di nuovo in calendario, precisamente ad inizio settembre, ma prima di allora ecco il contatto delle nuove Ducati elettriche.

MotoE, i piloti

Dynavolt Intact GP: Randy Krummenacher-Hector Garzo

Openbank Aspar Team: Jordi Torres-Maria Herrera

RNF Team: Andrea Mantovani-Mika Perez

FELO Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi-Kevin Zannoni

Prettl Pramac: Tito Rabat-Luca Salvadori

Pons Racing: Mattia Casadei-Nicholas Spinelli

LCR E-Team: Eric Granado-Miquel Pons

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone-Hikari Okubo

Foto: motogp.com