Moto3 GP Argentina: Andrea Migno, ritorno con podio!

C’è un eroe tricolore che non ti aspetti in terra argentina. Andrea Migno, chiamato in sostituzione dell’infortunato Lorenzo Fellon, tira fuori le unghie e si assicura il 12° podio mondiale a Termas de Rio Hondo! Che bel risultato per il sostituto di casa CIP, che riesce ad imporsi nella battaglia per il terzo gradino. Davanti c’è un imprendibile Tatsuki Suzuki, al terzo trionfo Moto3 ed in grado di interrompere un digiuno che durava dal GP Andalucia 2020. Deniz Oncu invece la butta via subito, peccato anche per Ayumu Sasaki e per Riccardo Rossi, bel guizzo finale per Stefano Nepa 6° al traguardo. La cronaca del secondo Gran Premio della stagione 2023.

Moto3, l’inizio

Cielo nuvoloso e pista bagnata: la classe minore del Motomondiale inizia così la sua gara in Argentina. Ottimo scatto di Sasaki, ma un largo alla prima curva apre la strada a ben quattro piloti che lo seguivano. Inizialmente non manca un bel testa a testa tra Oncu e Moreira, prima che il giovane turco decida di provarci, mentre il pilota brasiliano accusa qualche problema in più e perde svariate posizioni. Da osservare il sostituto Almansa, risalito in top 6 al suo secondo GP mondiale, non bisogna aspettare molto per il grande colpo di scena: a -16 giri Oncu è nella ghiaia della curva 11, addio possibilità di vittoria! Ringrazia il team Leopard, con Suzuki al comando e Masia in seconda posizione, almeno al momento, visto che la marcia di Almansa non si arresta, con anche il compagno di box Artigas a ruota. Non manca un contatto tra Almansa e Sasaki, con quest’ultimo che deve cedere provvisoriamente la posizione durante la corsa. Che peccato invece per Ivan Ortola, stabilmente nel gruppetto in alto prima di una caduta alla curva 2 a nove giri dalla fine.

Quanti colpi di scena

Un altro incredibile colpo di scena avviene il giro dopo: Sasaki, portatosi al comando degli inseguitori, è protagonista di un violento highside alla curva 13! Tenta la ripartenza, ma la sua moto è rovinata e non può fare altro che ritirarsi… Rischia grosso anche Almansa, parte di un ricompattato gruppetto in lotta per il podio. Dal quale però si stacca qualche “pezzo”: Jaume Masia caduto da solo, a terra poi Artigas e Munoz, quasi in sincronia ma senza essersi toccati. Più indietro segnaliamo anche la caduta con ritiro di Aji, finale pasticciato col contatto tra Ogden ed Almansa, più l’incidente solitario di Rossi vicinissimo al podio. Alla fine rimangono Moreira e Migno per il secondo gradino, con il brasiliano che ha la meglio, ma l’italiano non può rimproverarsi: da sostituto, che bel ritorno in Moto3!

La classifica

Foto: CIP – Green Power