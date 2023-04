MotoGP Argentina: Marco Bezzecchi imperiale, Bagnaia sbaglia

Marco Bezzecchi dà una dimostrazione pazzesca sull’acqua, è un primo trionfo MotoGP che non ha rivali. Il pilota VR46 conquista la sua prima volta e la regala anche alla sua squadra, ma è anche il primo trionfo Ducati a Termas de Rio Hondo! Che festa al parco chiuso con anche Vietti e Migno accorsi per festeggiare il nuovo vincitore in MotoGP. È anche però una giornata in cui Pecco Bagnaia butta via un podio sicuro a 8 giri dalla fine, così come la leadership iridata, ora nelle mani proprio di Bezzecchi. Come a Portimao, super rimonta finale per Johann Zarco, 2° con degli ultimi giri pazzeschi, ma Alex Marquez può comunque sorridere: primo podio con Ducati (il terzo nella categoria), riportando il team Gresini in top 3. E gli altri? La cronaca del Gran Premio dell’Argentina 2023.

MotoGP, via con incidenti

Come per Moto3 e Moto2, si corre sul bagnato, una condizione vista solamente nei 10 minuti del warm up mattutino. Stravolto quindi qualsiasi programma, un extra di imprevedibilità anche in questa gara lunga del fine settimana in Argentina. Scatto al via con rischio contatto per Marquez e Morbidelli alla prima curva, senza conseguenze ma con Bezzecchi che ne approfitta e si piazza al comando della corsa. Più indietro non manca subito qualche imprevisto: Vinales si inserisce in curva 5, ma Binder scivola e la sua KTM colpisce anche Raul Fernandez, rimasto però in sella. Quartararo invece è costretto ad un fuoripista dopo un contatto con Nakagami e precipita quasi in coda al gruppo, davanti solo a Binder, ripartito ma ormai staccatissimo. Nessuna conseguenza per i due episodi, ritenuti incidenti di gara.

Ducati al comando

Sono tutti con la doppia media da pioggia per questa seconda e più lunga gara del fine settimana a Termas de Rio Honda. In alto troviamo presto tre Rosse al comando della corsa, con Franco Morbidelli di nuovo in bella evidenza poco dietro di loro. Il divario invece diventa presto importante sul trenino di inseguitori, ben più battaglieri. Dalla quinta posizione in giù infatti il gruppo non si sgrana come capita al quartetto davanti, è invece un continuo scambio di posizioni. Zarco in particolare è stato protagonista di parecchi duelli per risalire fino alla 5^ piazza, quando però il divario dai primi è ormai importante. Ad una decina di giri dalla fine invece qualcosa si muove: Bagnaia attacca Marquez e gli prende la seconda posizione, con Morbidelli 4° ma a 9 decimi dal duo in rosso.

Bagnaia che combini?

A 8 giri dalla fine l’incredibile errore, il campione MotoGP in carica è a terra! Via libera per Bezzecchi, Marquez e Morbidelli, ma attenzione perché Zarco non è intenzionato ad accontentarsi del 4° posto! Un errore dell’alfiere Yamaha negli ultimi due giri spiana la strada al francese di casa Pramac. Podio tutto Ducati, ma non è finita perché Zarco ha messo anche Marquez nel mirino e lo supera proprio sul finale, prendendosi il 2° posto! L’eroe di giornata è di sicuro Marco Bezzecchi: prima vittoria MotoGP sia per lui che per VR46, ma è anche la prima in assoluto per Ducati su questa pista! Tanti applausi per lui, ma anche per Johann Zarco ed Alex Marquez, al primo podio stagionale. Niente da dire a Franco Morbidelli, di nuovo 4° ma che conferma ancora i chiarissimi segnali di risalita.

La classifica

MotoGP iridata

Foto: motogp.com