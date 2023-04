Tony Arbolino re in Argentina e leader Moto2: può essere il suo anno

Dopo il podio alla prima gara dell’anno, Tony Arbolino è salito ancora più in alto. Vittoria di autorità e senza errori sotto la pioggia, sfruttando il momento giusto, un risultato che vale la leadership Moto2 iridata. Che partenza di stagione per il pilota lombardo! Arbolino è ripartito esattamente da dove si è fermato a fine 2022 (vittoria nell’acquazzone thailandese, 3° a Valencia). La conferma è arrivata sia in Portogallo, sull’asciutto, che in Argentina, sotto la pioggia. Il pilota #14 non si scompone, ma non nasconde un obiettivo ben chiaro.

L’agguato e l’occasione

La gara a Termas de Rio Hondo viene dichiarata bagnata e ridotta a 14 giri, questo perché la Moto2 non aveva mai girato in quelle condizioni nel fine settimana. In breve tempo sono tre i ragazzi che riescono a fare la differenza: Alonso Lopez, risalito dopo una partenza da dimenticare, con Tony Arbolino e Jake Dixon a ruota. Lo spagnolo comanda, l’italiano in particolare è in agguato, con anche un tentativo di sorpasso. Finché non c’è il colpo di scena, l’errore di Lopez che spiana la strada ad un Arbolino che non concede più nulla. Quarta vittoria stagionale e leadership iridata, complici i problemi di Canet ed Acosta, ora suoi diretti inseguitori a pochi punti.

Arbolino se la gode

“Il secondo podio consecutivo, come abbiamo concluso l’anno scorso. Mi sento in forma!” Queste le prime parole dell’agguerrito 22enne di Garbagnate Milanese, ripartito davvero a tutto gas. “Al momento non importa il risultato, ce la godiamo e puntiamo a migliorare sempre di più. Per ora però è fantastico!” Un podio, una vittoria, la leadership iridata. Partenza sprint per Tony Arbolino, e se fosse il suo anno? “Sicuramente è questo che ho in mente” è la risposta diretta del pilota Marc VDS. “Ho cominciato con questa mentalità e mi sento bene, ma certo il campionato è lunghissimo. Noi dobbiamo solo pensare a non commettere errori ed a migliorare.”

Foto: motogp.com