MotoGP, come cambiano le classifiche Mondiali dopo il GP Argentina

Tempo di rivoluzioni in MotoGP. Con la prima vittoria Mondiale Marco Bezzecchi sale anche in vetta al campionato del Mondo, trascinando anche la VR46, formazione di Valentino Rossi approdata in top class solo l’anno scorso. Qui la cronaca e le classifiche. Il passo falso di Pecco Bagnaia, che invece in Portogallo aveva dominato, riapre i giochi di un campionato che comunque sembra una sorta di monomarca Ducati: quattro piloti davanti a tutti, mentre la Rossa è già in fuga nel Costruttori. KTM e Aprilia inseguono, mentre le giapponesi sono in grande difficoltà con Yamaha in cerca del grip perduto e Honda sempre più lontana dal vertice. Quando non c’è Marc Marquez è buio pesto per HRC.

Classifica del Mondiale Piloti MotoGP

1.Marco Bezzecchi (Ducati) punti 50; 2. Francesco Bagnaia (Ducati) 41; 3. Johann Zarco (Ducati) 35; 4. Alex Marquez (Ducati) 33; 5. Maverick Vinales (Aprilia) 32; 6. Jack Miller (KTM) 25; 7. Jorge Martin (Ducati) 22; 8. Brad Binder (KTM) 22; 9. Franco Morbidelli (Yamaha) 21; 10. Fabio Quartararo (Yamaha) 21; 11. Luca Marini (Ducati) 15; 12. Alex Rins (Honda) 13; 13. Aleix Espargaro (Aprilia) 12; 14. Augusto Fernandez (KTM) 8; 15. Takaaki Nakagami (Honda) 7; 16. Marc Marquez (Honda) 7; 17. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 6; 18. Joan Mir (Honda) 5; 19. Miguel Oliveira (Aprilia) 3; Raul Fernandez (Aprilia) 2.

Classifica del Mondiale Costruttori MotoGP

1.Ducati punti 71; 2. KTM 38; 3. Aprilia 32; 4. Yamaha 27; 5. Honda 20.

VR46 e Pramac davanti alla Ducati Factory

Nella classifica per Team è una rivoluzione. Il team VR46, al secondo anno in top class, guida il Mondiale precedendo Pramac Racing. La prima formazione Factory è KTM inseguita da Aprila Racing e Ducati Factory. La MotoGP è appena partita, vedremo se i privati riusciranno a tenere botta anche sulla lunga distanza. Per adesso è una situazione che era abbastanza difficile prevedere.

Prossima fermata Austin, in Texas

La MotoGP resta nel continente americano: fra due settimane si corre l’ormai tradizionale tappa di Austin, in Texas. Un circuito molto veloce e tecnico, che potrebbe ulteriormente cambiare le carte in tavola. Sono attesi i ritorni di alcuni dei piloti che per infortunio hanno dovuto saltare il GP d’Argentina: l’attesissimo Marc Marquez, il compagno Honda Joan Mir, più Miguel Oliveira ed Enea Bastianini. E’ invece destinato ad una lunga assenza Pol Espargaro. Ricordiamo che su Marc Marquez pesa ancora la questione della penalità di doppio long lap comminatagli a Portimao: l’ha già scontata a Termas de Rio Honda come sostiene Honda HRC oppure la dovrà subire alla prima occasione utile, come invece chiede lo Steward Panel MotoGP? La parola alla corte FIM.

Foto: MotoGP