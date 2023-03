Glenn Irwin subito veloce al ritorno in PBM Ducati nel British Superbike

Da quando Glenn Irwin ed il team PBM Ducati si sono separati al termine della stagione 2018 del British Superbike, per l’originario di Carrickfergus è stato un girovagare di moto e squadre. Kawasaki, BMW, trovando la quadra nell’ultimo triennio con Honda, tanto da concludere al secondo posto la stagione 2022. La sua scelta di tornare al team capeggiato da Paul Bird per il definitivo assalto al titolo ha già prodotto i primi significativi risultati. Alla prima uscita con la Panigale V4 R, il miglior newcomer di sempre del TT ha stampata il secondo tempo.

GLENN IRWIN VELOCE CON LA PANIGALE V4 R

Con la Ducati Panigale V4 R non ci ha mai corso, ma ci ha messo davvero poco a trovare il limite. “Ho lasciato questa squadra proprio quando era stata presentata la V4 R, pertanto in questi anni ho corso contro e conosco benissimo il potenziale di questa moto“, ha ammesso Irwin. “Una sensazione che ho riconfermato in sella. Si tratta di una moto incredibile, penso di essermi adattato piuttosto velocemente e mi sono sentito subito a mio agio. Con la squadra abbiamo lavorato bene, anche con Tommy (Bridewell) mi è piaciuto collaborare in questa tre-giorni di test“.

ASSALTO AL BRITISH SUPERBIKE 2023

L’obiettivo dichiarato di Glenn Irwin e del team PBM Ducati è di puntare alla conquista del titolo, a patto di confermare queste sensazione nei prossimi test pre-campionato. “Siamo partiti bene e posso ritenermi felice“, l’ammissione di Glenn. “Tuttavia, dovremmo continuare questi progresssi anche nei Test in programma nelle prossime settimane. Penso che abbiamo tutte le credenziali per poter lavorare bene quest’anno“.

TRA BRITISH SUPERBIKE E NW200

Intanto per Glenn Irwin è arrivata una bella notizia. La North West 200 si farà e, chiaramente, lo vedrà al via proprio in sella ad una Panigale V4 R. L’obiettivo è di vincere nuovamente tra le Superbike, dopo esserci riuscito in passato con la Panigale R bicilindrica oltre che con Kawasaki e Honda.