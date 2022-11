Clamoroso ritorno di Glenn Irwin in PBM Ducati

Di tutte le notizie inerenti il mercato piloti del British Superbike 2023, questa senza dubbio è la più clamorosa. Glenn Irwin, dopo aver concluso al secondo posto la stagione 2022, lascia Honda per riabbracciare la causa PBM Ducati dopo il traumatico divorzio di fine 2018. L’originario di Carrickfergus affiancherà il già annunciato Tommy Bridewell, andando a completare una line-up di assoluto valore per riportare le Ducati Panigale V4 R della compagine di Paul Bird nella corsa al titolo del BSB.

GLENN IRWIN RITORNA IN PBM DUCATI

Di fatto questo accordo si è concretizzato soltanto nelle ultime settimane. Alla vigilia del conclusivo round di Brands Hatch, Glenn Irwin sembrava prossimo a rinnovare con Honda Racing UK per un progetto sportivo destinato ad estendersi nuovamente anche per le corse su strada. Tuttavia questo propositoo è stato preso in contropiede da un’importante offerta di PBM Ducati che ha convinto lo stesso GI2.

I PRECEDENTI DI GLENN IRWIN IN DUCATI

Glenn Irwin esordì proprio con PBM Ducati nel British Superbike 2016, correndo fino ad un 2018 concluso al terzo posto in campionato. Quando sembrava tutto fatto per un rinnovo in ottica 2019 (con annuncio ufficiale al seguito), il discusso divorzio tra le parti portarono Irwin in Kawasaki Bournemouth e, successivamente, TAS BMW e Honda Racing UK. A proposito di Honda: presumibilmente sarà il fratello Andrew a prendere il suo posto nel 2023.

NIENTE TT

Con PBM Ducati sicuramente Glenn Irwin affronterà anche la North West 200, lasciando una porta aperta anche per Macau dove vinse la luttuosa edizione 2017, al suo secondo gettone di presenza all’evento. Esclusa invece una sua partecipazione al TT dopo essersi affermato quest’anno come il Newcomer più veloce di sempre. D’altronde, come ribadito nelle scorse settimane, il suo principale obiettivo per il 2023 è vincere il titolo nel BSB…