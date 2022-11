Moto2, MV Agusta Forward a tre punte: torna Corsi, Escrig wild card

Ben tre piloti a Valencia con i colori del MV Agusta Forward Racing Team. Una chiusura di stagione tra presente e futuro: in primis torna Simone Corsi, ancora convalescente ma in grado di disputare il gran finale della sua carriera mondiale. Il terzo pilota sarà Alex Escrig, wild card al Ricardo Tormo dopo l’ultimo round JuniorGP di domenica scorsa proprio su quel tracciato. Un debutto anticipato per il giovane spagnolo, secondo pilota nel 2023 accanto al confermato Marcos Ramírez.

Reduce da una stagione tra Moto2 ed Europeo Moto2, Alex Escrig è pronto per fare la sua prima comparsa nel Campionato del Mondo. Tra l’altro in casa, visto che il pilota classe 2004 è proprio di Valencia. Dal 2023 diventerà titolare a tempo pieno in MV Agusta Forward, rilevando appunto la sella occupata finora dal veterano Simone Corsi. Il romano torna in azione dopo il pauroso incidente con Jorge Navarro in Australia, in cui s’è infortunato al mignolo della mano destra. Da segnalare la sua presenza accanto al collega finché non è stato portato via in barella, rischiando parecchio in quella situazione.

L’obiettivo di Corsi era rientrare a Valencia, per chiudere in pista la sua carriera nel Motomondiale. Un inizio da wild card nel 2002 nell’allora 125cc, per poi disputare due stagioni complete nella categoria. Nel 2005 passa in 250cc, l’anno dopo torna in classe minore, dove rimane per altri quattro anni: spicca il vice-campionato ottenuto nel 2008. Dal 2010 è tornato nella categoria appena diventata Moto2, dove ha disputato tutto il resto della sua carriera. Per Corsi, 315 gare mondiali disputate con 5 successi (tutti in 125cc) e 21 podi totali, più cinque pole position e due giri veloci in gara.

