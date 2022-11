MotoGP, Fabio Di Giannantonio: nessun dubbio dopo il post sui social

Nella sua stagione da rookie della classe MotoGP Fabio Di Giannantonio ha dimostrato sprazzi di talento. Vedi la pole position al Mugello (11° in gara) o l’ottavo posto al Sachsenring. In sella alla Ducati GP21 del team Gresini Racing ha raccolto 23 punti che valgono il 20° posto in classifica piloti, risultato preventivabile per chi si ritrova catapultato nella classe regina per la prima volta. Per fare un confronto, il collega di marca Marco Bezzecchi ha totalizzato 106 punti affermandosi miglior rookie della MotoGP. Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere un messaggio sui social all’indomani della tappa in Malesia, dopo sei weekend senza raccogliere nessun punto.

Di Giannantonio nel post Malesia

Nel GP di Sepang è caduto insieme a Darryn Binder, un duro colpo per il morale del pilota romano. “Purtroppo non stiamo migliorando, non stiamo risolvendo problemi, quindi non possiamo andare più veloci. Il fatto è che in questa stagione mi sono divertito sempre meno in moto. Ma non sto parlando della moto in sé, assolutamente no! La Ducati MotoGP è la moto più straordinaria e incredibile che abbia mai guidato e sono grato di avere l’opportunità di guidarla“.

A qualcuno sembrava quasi un voler gettare la spugna, invece dai vertici di Borgo Panigale hanno chiarito, se ce ne fosse stato davvero bisogno, che nel 2023 correrà regolarmente con la squadra di Nadia Padovani e avrà a disposizione una Desmosedici GP22. Quella con cui Pecco Bagnaia sta conquistando il titolo mondiale, tanto per capirci…

Prossima stagione in MotoGP

A Valencia Fabio Di Giannantonio proverà a chiudere questo campionato nel migliore dei modi, poi sarà la volta di pensare al futuro. “Poi si apre un altro capitolo , chissà, chissà…“. Queste parole hanno seminato qualche dubbio sulle reali intenzioni del 24enne pilota capitolino, che ha rinnovato con Gresini in occasione del GP di Germania. Al suo fianco non avrà più Enea Bastianini, ma condividerà il box con il due volte iridato Alex Marquez., reduce da un triste triennio in sella alla Honda.

Ai microfoni di MotoGP.com ‘Diggia’ ha chiarito le sue vere intenzioni. “Abbiamo anche vissuto dei bei momenti, la pole al Mugello è stato quello più bello“. Dal 2023 al suo fianco ci sarà il nuovo capotecnico Frankie Carchedi, proveniente da Suzuki, lasciando intendere che si tratta di un bel passo avanti per il suo angolo di box. “Ci sono alcuni cambiamenti per il prossimo anno che dovrebbero aiutarci a fare un grande passo. Ci mancava l’esperienza ai box… Hai bisogno di qualcuno che sappia esattamente cosa fare. Deve avere esperienza e controllo. Questo è importante per la fiducia“.