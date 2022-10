PBM Ducati riparte da Tommy Bridewell per il British Superbike 2023

Con Tom Sykes di ritorno nel Mondiale Superbike e Josh Brookes già ufficializzato in FHO Racing BMW, il team PBM Ducati ha dovuto rivedere la propria line-up di piloti per il BSB 2023. Il primo nome, noto nel paddock da diverso tempo, è quello di Tommy Bridewell, ufficializzato nella giornata odierna dalla squadra di Paul Bird per la prossima stagione.

TOMMY BRIDEWELL IN PBM DUCATI

Non una novità per i nostri lettori, in quanto avevamo avuto modo di anticipare questo accordo in data 10 ottobre. Dopo una stagione 2022 al di sotto le aspettative, per il team PBM Ducati il buon TB46 rappresenta una certezza: 8 vittorie e 61 punti in carriera nel British Superbike, ben figurando nell’ultimo quadriennio in sella ad una Ducati Panigale V4 R. Con il team Moto Rapido ha concluso 3° nel 2019 e 2022, risultando come il vice-Campione 2021 del British Superbike.

NUOVA SFIDA NEL BRITISH SUPERBIKE PER TB46

“Questa è la mia migliore occasione per puntare a vincere il titolo con una squadra che sa come si vince nel British Superbike“, ha ammesso Tommy Bridewell. “Conosco questa squadra da molto tempo e ho dovuto sempre dare il massimo per cercare di batterli. Adesso insieme puntiamo al massimo risultato e, ne sono convinto, il team mi metterà nelle condizioni di raggiungere questo traguardo“.

INCERTO IL NOME DEL SECONDO PILOTA

Tuttora in definizione il nome del secondo pilota che in PBM Ducati affiancherà Tommy Bridewell. Paul Bird vuole rilanciare il progetto sportivo della propria squadra nel British Superbike, andando a caccia di un altro top rider che salirà in sella alla seconda Panigale V4 R.