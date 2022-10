Josh Brookes passa a FHO Racing BMW per il British Superbike 2023

Il primo colpo di mercato per il British Superbike 2023 lo mette a segno il team FHO Racing BMW. Accanto al riconfermatissimo (ed imprescindibile in squadra) Peter Hickman, la compagine di Faye Ho affiderà la seconda BMW M 1000 RR a Josh Brookes. Il Campione 2015 e 2020 del BSB ha trovato l’intesa con la squadra nelle scorse settimane, volendo fortemente questa svolta alla sua carriera dopo un biennio a dir poco avaro di soddisfazioni.

NUOVA SFIDA NEL BRITISH SUPERBIKE PER JOSH BROOKES

Non una novità per i nostri lettori, in quanto avevamo anticipato questo accordo nella giornata di lunedì. Dal 2019 parte del team PBM Ducati, Josh Brookes ha vissuto le prime due stagioni ricche di soddisfazioni con il titolo sfiorato nel 2019 (battuto soltanto dal compagno di squadra Scott Redding per una manciata di punti), centrato nella stagione successiva. Gli ultimi due anni hanno concesso ben pochi momenti di gioia al “Bad Boy” del British Superbike, con soli 4 podi conquistati, con l’onta di non aver centrato la qualificazione allo Showdown in questa stagione.

BROOKES RITROVA LA BMW

Tuttora il pilota in attività più vincente nel BSB con due titoli (2015 con Milwaukee Yamaha, 2020 con PBM Ducati) e 53 vittorie (All Time secondo al solo Shane Byrne con 85 successi), il 39enne motociclista australiano non vince tuttavia da Brands Hatch 2020. Due anni senza successi hanno spinto Josh a voltar pagina, sposando la causa BMW dopo aver corso nel British Superbike con Honda, Suzuki, Yamaha e Ducati. Con la casa dell’Elica affrontò il Mondiale Superbike 2016 con i colori del team Milwaukee BMW di Shaun Muir, senza tuttavia esaltare. Altri tempi, moto e realtà, rispetto alle premesse di un combattivo 2023 dove, insieme a Peter Hickman, andrà a formare una coppia agguerrita anche per le road races, nel caso Brookes dovesse decidere di ripetere l’esperienza alla North West 200 e, perché no, tornare in azione al TT.

SI MUOVE IL MERCATO PILOTI

All’annuncio di questo accordo, Brookes si è mostrato fiducioso di vivere un 2023 diametralmente opposto rispetto al precedente biennio, fiducioso di poter lavorare bene con Hickman, accomunati da uno stile di guida similare. Di fatto il team FHO Racing BMW ha giocato la prima mossa per l’anno venturo, con le altre squadre che si stanno attrezzando e sono prossime ad annunciare le proprie nuove line-up quanto prima. Un discorso che si estende allo stesso team PBM Ducati, con Tommy Bridewell indicato come sostituto dello stesso Josh Brookes, al quale si affiancherà un top rider ancora da definire complice l’intenzione di Tom Sykes di tornare nel Mondiale Superbike.