Eterno Jeremy McWilliams: a 59 anni correrà alla North West 200

Poliedrico, longevo, eterno. Si può abusare di aggettivi e di qualsiasi appellativo parlando di Jeremy McWilliams. Compiuti 59 anni lo scorso mese di aprile, ‘Jezza‘ non soltanto prosegue nel suo ruolo di tester KTM e di pilota ufficiale Indian nel King of the Baggers del MotoAmerica, ma tra pochi giorni ci riproverà con le corse su strada. L’ex protagonista del Motomondiale sarà infatti al via della North West 200 anche con una Honda del pluri-decorato team Wilson Craig Racing. L’evento è in programma nei giorni 11-13 maggio prossimi.

RITORNO DI JEREMY MCWILLIAMS ALLA NORTH WEST 200

Al Triangle Jeremy McWilliams è ormai di casa e, se vogliamo, spesso e volentieri presenza fissa del podio. Vincitore in tre distinte occasioni tra le Supertwins (la prima ormai 10 anni or sono nel 2013), l’ex pilota di Aprilia e Proton KR in 500cc/MotoGP ci riproverà nuovamente in questa classe con una Paton S1-R vestita con i colori Bayview, affiancando a questo programma anche la partecipazione in altre classi.

ACCORDO CON IL WILSON CRAIG RACING

A pochi giorni dall’evento Jeremy McWilliams ha infatti confermato l’accordo per correre tra le Supersport con una Honda preparata dal Wilson Craig Racing. Si tratta di una delle squadre a sua volta più longeve nel circus delle road races, schierando in passato, tra gli altri, Guy Martin ed il compianto William Dunlop. Con WCG ha già avuto modo di correre al Sunflower Trophy e, per l’occasione, disporrà di una CBR 600RR competitiva, cercando di ripetere il memorabile terzo posto ottenuto lo scorso anno in Gara 1 alle spalle di due specialisti quali Alastair Seeley e Davey Todd.

INARRESTABILE JEREMY MCWILLIAMS

Per Jeremy McWilliams non si tratta del primo impegno agonistico della stagione. Prossimo ai 60 anni, lo scorso mese di marzo ha iniziato il suo 2023 con Indian nella King of the Baggers a Daytona dove, straordinariamente, riuscì a vincere una delle due gare in programma lo scorso anno.