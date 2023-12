Il team CryptoDATA RNF non farà più parte della griglia MotoGP nel 2024 e verrà sostituito da Trackhouse Racing, che diventa nuova squadra satellite di Aprilia. Un’operazione molto gradita a Dorna Sports, che vuole accrescere gli interesse negli Stati Uniti e spera che la formazione di Justin Marks sia utile anche a questo scopo.

MotoGP, Zeelenberg coinvolto nel progetto Trackhouse Aprilia

Anche se CryptoDATA RNF è stata esclusa, molte delle persone che vi lavoravano sono state assunte del team americano. Tra queste c’è anche Wilco Zeelenberg, che continuerà a svolgere il ruolo di team manager anche con Trackhouse Racing: “Ci sono stati problemi tra Razlan Razali e i ragazzi di CryptoDATA – racconta a Racesport.nl – e Dorna ha deciso di ripartire con una squadra diversa. Con l’arrivo del nuovo direttore commerciale Dan Rossomondo c’è stato un legame con il mercato americano e lui è stato un importante nel coinvolgere Trackhouse Racing, da tempo interessata ma che pensava di entrare in MotoGP nel 2025“.

Zeelenberg ha una grande esperienza in MotoGP e Marks ha sicuramente fatto una buona scelta decidendo di ingaggiarlo: “Stiamo ancora lavorando su quale sarà l’esatta struttura della squadra – aggiunge – e stiamo ancora finalizzando tutto per quanto concerne RNF e il trasferimento dei materiali. I contratti con Trackhouse sono chiari e abbiamo già potuto confermare i test invernali prenotando voli, hotel eccetera. Una bella novità è che accoglieremo come coordinatore squadra Robin Spijkers, meccanico di Bezzecchi l’anno scorso. Il nostro coordinatore Stan Meek è andato in Yamaha“.

Progetto ambizioso e nuovo GP negli USA

Miguel Oliveira usufruirà da subito di un’Aprilia RS-GP 2024, mentre Raul Fernandez partirà con una 2023 e poi durante la stagione riceverà i vari aggiornamenti. Zeelenberg è molto fiducioso: “I ragazzi di Trackhouse sono molto ambiziosi e spero riescano a mettere in atto tutto ciò che serve per realizzare le quelle ambizioni, cosa impossibile l’anno scorso. Abbiamo più potenziale per essere costantemente in top 10. Per questo serve materiale aggiornato e in tal senso non avevamo nessuna possibilità nel 2023. Ora stiamo cercando di avere materiale più recente. Come team Aprilia desideriamo schierare quattro moto uguali prima possibile. Inizieremo con Miguel, ma Raul seguirà non molto tempo dopo“.

Il potenziale è maggiore di quello presente in CryptoDATA RNF nell’ultimo campionato MotoGP. Oliveira e Fernandez avranno più possibilità di fare buoni risultati. Zeelenberg tiene particolarmente a questo progetto, che può avere risvolti positivi per l’intero campionato. A tal proposito, ha aggiunto un’altra considerazione interessante: “C’è l’intenzione di ospitare un secondo GP negli Stati Uniti nel 2025, ma è necessario avere spettatori. Il Paese è grande e dobbiamo lavorare su questo mercato. Credo che l’ingresso di Trackhouse sia la strada giusta, agli americani piace vedere qualcosa di proprio”. Le idee sono chiare. In Tennessee c’è un progetto per costruire un nuovo circuito. Si correrà lì?

Foto: RNF MotoGP Team