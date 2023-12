MotoGP, Miguel Oliveira accontentato: avrà l’Aprilia RS-GP 2024

A livello sportivo un 2023 decisamente travagliato per Miguel Oliveira, condizionato da alcuni infortuni che non gli hanno permesso di esprimere il suo reale valore. Fin dai test si era intuito che il suo potenziale con l’Aprilia RS-GP fosse buono ed era facile prevedere un’ottima stagione. Non sono mancati dei risultati positivi, però è stato un Mondiale davvero difficile per lui. Tanta la sfortuna, tra incidenti provocati da altri piloti (Marquez-Portimao e Quartararo-Jerez) e anche qualche problema tecnico. Non ha potuto neanche concludere il campionato, dato che a Lusail si fatto nuovamente male nella Sprint in un incidente causato da lui e che ha coinvolto pure Aleix Espargaro. Errore punito con long lap penalty da scontare nella prima gara del 2024 proprio in Qatar.

MotoGP, Oliveira ha voglia di riscatto

L’ex pilota KTM continuerà a correre con un’Aprilia nel 2024, ma il team CryptoDATA RNF è stato escluso dalla MotoGP e sostituito da Trackhouse Racing. La squadra americana è molto solida economicamente e vuole essere un partner forte per la casa di Noale, non un semplice cliente. Punta ad essere coinvolta in maniera importante nello sviluppo della RS-GP e a mettere i suoi piloti nelle condizioni di essere competitivi.

Paulo Oliveira, padre e manager di Miguel, ha ammesso che il pacchetto tecnico utilizzato nello scorso campionato a un certo punto non era più molto performante: “Il materiale del 2022 ha iniziato lentamente a mostrare segni di usura. La mia opinione personale – riporta Speedweek – è che le moto hanno perso prestazioni a causa di questo. Sono stato al GP di Valencia e ho fatto pressione per ottenere le moto ufficiali 2024 il prossimo anno“.

Miguel con l’Aprilia RS-GP 2024

Oliveira vuole l’ultima versione del prototipo di Noale e il team Trackhouse Racing ha dichiarato da subito di volerla per entrambi i piloti. Un segnale del fatto che la squadra di Justin Marks voglia fare sul serio e sia pronta a investire per essere nella migliore condizione tecnica possibile.

Massimo Rivola a Speedweek ha rivelato che il pilota portoghese potrà effettivamente contare sull’Aprilia RS-GP 2024 nel prossimo campionato. L’avrà a disposizione già dal primo gran premio in Qatar, una cosa molto importante sia per essere subito competitivo sia per aiutare lo sviluppo. Il suo compagno Raul Fernandez partirà con una RS-GP 2023 con specifica del motore 2024, poi avrà il pacchetto completo più avanti nel corso della stagione. Per entrambi il potenziale sarà più alto rispetto allo scorso anno, anche perché hanno un’esperienza maggiore con la moto veneta e dunque dovrebbero riuscire a migliorare sensibilmente performance e risultati.

Foto: Instagram