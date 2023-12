CIV 2024: la Scuderia Improve riporta la Honda in Supersport

La Scuderia Improve-Firenze Motor vuole tornare ad essere protagonista nel Campionato Italiano Velocità 2024. Con la disponibilità della nuova CBR 1000RR-R SP rinnoverà l’assalto al vertice del CIV Superbike con Luca Vitali, riconfermato per il quarto anno di fila. Ma non solo. Come anticipato su queste pagine lo scorso 6 novembre, la compagine diretta da Alessandro Michelozzi estenderà la propria presenza anche al CIV Supersport, tornando nella categoria che in passato li ha visti conquistare prestigiosi risultati.

I piani della Scuderia Improve per il CIV 2024

Per quanto concerne il CIV Superbike, la Scuderia Improve punta sulla continuità. Nel caso specifico di Luca Vitali, su di un pilota che in queste ultime stagioni ha già saputo spezzare l’egemonia Ducati e Aprilia. Ancora miglior Hondista dello schieramento nel 2023 con il quinto posto in campionato e due podi all’attivo, l’ex Europeo Superstock 600 e Stock 1000 è pronto a rivestire i panni di “Capitan Honda”, aspettando l’occasione giusta per (ri)salire sul gradino più alto del podio.

La Scuderia Improve torna nel CIV Supersport

La principale novità è tuttavia rappresentata dal ritorno nel CIV Supersport. Superato un biennio circa di assenza, con il lancio della nuovissima CBR 600RR la Scuderia Improve ha deciso di rimettersi in gioco laddove, nelle stagioni 2011-12, dominava la scena con Ilario Dionisi. Per questo ambizioso progetto è stato ingaggiato Leonardo Carnevali (nella foto d’apertura), 24 anni oggi. Un bel regalo di compleanno per il Campione CIV Supersport 300 2022, a caccia del definitivo salto di qualità sulle 600cc dopo l’esordio di quest’anno avvenuto con Kawasaki prima e Yamaha poi.

Sfida lanciata nel CIV Supersport

La supersportiva di ultima generazione della casa dell’ala dorata andrà ad aggiungersi alle varie Ducati Panigale V2 955, Yamaha R6, MV Agusta F3 800 RR e Kawasaki Ninja ZX-6R attese al via del CIV Supersport 2024. Quando la Scuderia Improve decide di affrontare una nuova sfida, non lo fa affatto per “riempiere la griglia”. Pertanto, col dovuto affiatamento, è lecito attendersi un Leonardo Carnevali in costante crescita, in grado di attestarsi su buoni livelli di competitività…