MotoGP, Di Giannantonio ospite in Roma-Napoli: che ovazione all’Olimpico – Video

Fabio Di Giannantonio sta vivendo con grande serenità la vacanze invernali, dopo essersi assicurato un posto in MotoGP anche per il 2024. Una cosa tutt’altro che scontata, visto che per diversi mesi il suo futuro è stato incerto e che il team VR46 ha anche valutato altri piloti prima di ingaggiare lui. I risultati ottenuti nell’ultima parte di stagione lo hanno aiutato ad avere un’ulteriore occasione e ha voglia di dimostrare di meritare di essere nella griglia del campionato motociclistico più importante.

MotoGP, Di Giannantonio applaudito allo stadio Olimpico

In attesa di riprendere la preparazione per il Mondiale 2024, Di Giannantonio ha presenziato in occasione di Roma-Napoli, partita del campionato di calcio di Serie A. È un grande tifoso romanista e con la sciarpa giallorossa al collo ha fatto il giro del campo, fermandosi soprattutto nei pressi Curva Sud, cuore pulsante del tifo. Ha ricevuto tanti applausi dei supporter.

Una bella emozione per Diggia, che in MotoGP ne prova già tante e che ha gradito moto l’ovazione ricevuta allo stadio Olimpico. È un appassionato di calcio e nel 2022 aveva anche stretto una partnership con la sua amata Roma per far apparire il logo del club sul suo casco nei gran premi. Lo ha fatto con grande orgoglio, da romano e da romanista. Dopo un 2023 iniziato così così e concluso molto bene, sarà interessante vederlo in azione nel 2024 con il team VR46.

Foto: Instagram