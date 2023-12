MotoGP, Di Giannantonio in VR46: Pablo Nieto svela un retroscena

Il team VR46 di Valentino Rossi per la prima volta apre le porte del box ad un pilota che non fa parte della Academy. Nella prossima stagione MotoGP la line-up sarà formata da Marco Bezzecchi, terzo nella classifica finale del campionato recentemente terminato, e dal neo arrivato Fabio Di Giannantonio. L’alfiere romano ex Gresini si è reso autore di uno splendido finale di Mondiale, tanto da dirottare le scelte di Alessio Salucci e Pablo Nieto.

La Ducati GP23 per il team VR46

A disposizione di ‘Bez’ e ‘Diggia’ ci sarà la Ducati Desmosedici GP23 con cui Francesco Bagnaia si è riconfermato campione della classe MotoGP. Anche quest’anno il team VR46 non avrà a disposizione la moto ufficiale, riservata solo al team factory e a Pramac, ma potrà contare su un prototipo di grandissimo rispetto. Nel test di Valencia i due piloti hanno già potuto effettuare delle comparazioni tra la GP22 e la GP23, in attesa della prossima uscita in pista agli inizi di febbraio. Le principali differenza riguardano l’aero-pack, come spiega Pablo NIeto a Dazn. “Soprattutto l’aerodinamica, che è diventata importantissima per poter gestire bene la moto, così come il motore e le sospensioni“.

Di Giannantonio ‘new entry’

L’arrivo di Fabio Di Giannantonio è un altro elemento di grandissima novità. La scuderia di Tavullia ha sempre fatto leva su piloti cresciuti nella VR46 Riders Academy, ma il vivaio inizia ad essere limitato. “Per la prima volta apriamo le porte a un pilota che non è Academy e ora è il momento di iniziare a conoscere e conoscerci, avere un buon rapporto con lui e lavorare“, ha aggiunto il team manager spagnolo. “Viene da un team come il Gresini Racing, che è stato un ottimo team e dobbiamo ottenere informazioni per vedere dove sono migliori o dove possiamo migliorare. Ciò alzerà parecchio il livello della squadra“.

Con la partenza di Marc Marquez dalla Honda a Gresini e il passaggio di Luca Marini al team giapponese, si scommetteva sulla promozione di Fermin Aldeguer nel team VR46. Pablo Nieto ha confessato che ci sono stati contatti con il giovane talento di Murcia e che rappresentava l’opzione preferita dalla squadra. “Non possiamo negarlo, puntavamo su Fermin“. Ma lo step compiuto da Fabio negli ultimi Gran Premi ha cambiato le carte in tavola. “Si può dire che per il finale di stagione che Diggia ha fatto dall’Australia in poi sia tra i due o tre migliori piloti dell’anno“.

Fabio entusiasta del nuovo team

Il pilota romano si è subito acclimatato alla nuova squadra dopo due anni con Gresini. Il test MotoGP di Valencia è servito soprattutto a conoscere l’ambiente prima ancora della nuova Desmosedici. “Adesso è il momento di ottenere buoni risultati e sono nel posto giusto per farlo“, ha ammesso Di Giannantonio. E con Marco Bezzecchi l’affiatamento è già ottimale. “Penso che possiamo spingerci a vicenda, lavorare bene insieme e portare la squadra al top… La squadra mi ha accolto molto bene e mi sono sentito a casa. Ho avuto buone sensazioni e tutti mi hanno aiutato“.

Foto: Mooney VR46 Racing Team