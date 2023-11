MotoGP: Luca Marini passa in Honda nel 2024, ora è ufficiale

Il “segreto di Pulcinella” è stato ormai svelato. Appena concluso il GP di Valencia, a 24 ore dal test MotoGP in ottica 2024, Luca Marini diventa ufficialmente un pilota Repsol Honda. È lui quindi il nuovo compagno di box di Joan Mir per il prossimo biennio mondiale, visto che si tratta di un accordo valido fino al 2025. Manca ora l’ultimo tassello, il secondo posto nel VR46 Racing Team. Si parla di Fabio Di Giannantonio, ma non è ufficiale ed il romano non è l’unico pilota in ballo. Potrebbero esserci ancora delle sorprese.

Marini-Honda, il comunicato

Honda Racing Corporation è lieta di annunciare la firma di Luca Marini per le stagioni MotoGP 2024 e 2025. Il pilota 26enne è approdato in classe regina nel 2021 dopo aver conquistato sei vittorie e 15 podi nel Mondiale Moto2, chiudendo da vice-campione nel 2020. Da quando è arrivato in classe regina, Marini ha conquistato due podi di GP, due pole position e quattro podi nelle Sprint nel 2023. Affiancherà Joan Mir nel team factory con un contratto biennale.

MotoGP, la griglia 2024

Ducati Lenovo Team: Francesco Bagnaia-Enea Bastianini

Prima Pramac Racing: Jorge Martin-Franco Morbidelli

Gresini Racing MotoGP: Alex Marquez-Marc Marquez

VR46 Racing Team: Marco Bezzecchi-(Fabio Di Giannantonio?)

Red Bull KTM Factory Racing: Brad Binder-Jack Miller

GASGAS Factory Racing Tech3: Augusto Fernandez-Pedro Acosta

Aprilia Racing: Aleix Espargaro-Maverick Vinales

CryptoDATA RNF Team: Miguel Oliveira-Raul Fernandez

Repsol Honda Team: Joan Mir-Luca Marini

LCR Honda: Takaaki Nakagami-Johann Zarco

Monster Energy Yamaha MotoGP: Fabio Quartararo-Alex Rins

Foto: Mooney VR46 Racing Team