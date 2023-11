MotoGP, Marc Marquez va giù duro: “Bezzecchi si pentirà”

Marc Marquez lascia la Repsol Honda dopo 10 anni e sei titoli conquistati nella classe MotoGP. Il pilota di Cervera ha chiuso un ciclo della sua carriera sportiva e ora si prepara ad affrontare un’altra sfida con i colori della Gresini Racing. Nella giornata di domani salirà per la prima volta sulla Ducati Desmosedici nel test di Valencia. A Valencia l’avventura con la RC213V si chiude con una caduta e non senza qualche polemica con il futuro compagno di marca Marco Bezzecchi.

Marquez saluta il box Honda

Podio nella Sprint, in gara non arriva al traguardo dopo il contatto con Jorge Martin. Finisce così la lunga e gloriosa era di Marc Marquez con HRC, pronto a salire in sella sulla moto di Borgo Panigale. Non sarà certo una passeggiata, adattarsi alla Ducati non sarà un gioco da ragazzi, nonostante sia il prototipo più competitivo in griglia. “È stato un weekend ricco di emozioni, impossibile controllarle, ma sabato è stata una giornata davvero speciale. Abbiamo conquistato il podio nella Sprint ed è stato molto bello salutarci così. Domenica tutto può succedere, come si è visto. Questo non ha minimamente offuscato l’addio nel box, dove c’era emozione e ci siamo detti arrivederci. Non mi piace chiudere per sempre, spero che mi restino tanti anni di carriera sportiva, quindi non si sa mai“.

Lascia la porta aperta al futuro della Honda, tutto dipenderà dalla capacità degli ingegneri di sviluppare la RC-V. “Non chiuderò nessuna porta per il futuro, né alla Honda né a nessun altro marchio, non l’ho mai fatto, sarebbe un errore… Quando abbiamo iniziato a parlare di separare i nostri futuri, nessuna delle due parti voleva tendere troppo la corda. Abbiamo un rapporto di grande rispetto. Sappiamo entrambi che le nostre strade potrebbero incrociarsi di nuovo… So che questa è la squadra e i colori dove ho vinto di più. Non importa quanto io faccia bene. Dubito che vincerò più di sei Coppe del Mondo“.

Schermaglie con Marco Bezzecchi

A macchiare la domenica degli addii a Valencia ha contribuito un contatto con Marco Bezzecchi subito dopo la partenza. L’alfiere del team Mooney VR46 è andato giù duro nelle dichiarazioni post gara. Il sei volte campione MotoGP racconta di un incontro avvenuto davanti al suo motorhome nel tentativo di chiedere spiegazioni su quanto accaduto in pista. “Non ho intenzione di replicare e perdere tempo con lui. È venuto al camion, ma ha fatto dei commenti che non sono appropriati. Si pentirà di quello che ha detto, quindi spiegherò quando sarà più maturo. L’azione è stata chiara, se alla curva 1 provi a tenerti all’esterno per ricambiare il sorpasso, alla hai probabilità di perdere“.

La caduta a Valencia

La gara di Marc Marquez è terminata nella ghiaia dopo un contatto con Jorge Martin, frettoloso di ritornare in testa per giocarsi il Mondiale fino all’ultimo respiro. “Con Martín è successo quello che potrebbe succedere a qualsiasi pilota. Era troppo ottimista, mi ha chiesto scusa. Lo capisco e sono arrabbiato per il suo atteggiamento. È andata tutto o niente, con la conseguenza di toccare un altro pilota che ero io. Non ho salutato la Honda nel migliore dei modi, ma mi hanno già chiesto scusa. Non è necessario gettare altra legna sul fuoco“, ha concluso Marc. Dopo 11 anni sulla RC-V domani inizierà a prendere confidenza con la Ducati e sarà l’inizio di una nuova e imprevedibile parentesi professionale.

Foto: HRC_MotoGP