Appena concluso l’ultimo Gran Premio della stagione, alla vigilia dei test ufficiali per la prossima stagione, ecco che si sistema anche l’ultimo tassello libero in MotoGP. Fabio Di Giannantonio è ora a tutti gli effetti il nuovo pilota VR46 Racing Team. Affiancherà Marco Bezzecchi, quest’anno terzo in campionato, rilevando la sella lasciata libera da Luca Marini, annunciato ufficialmente qualche ora fa in Repsol Honda.

Di Giannantonio e VR46, ora ci siamo

“Posso imparare tanto, non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme su questo progetto” è il primo commento del pilota romano, che continuerà quindi a guidare una Ducati Desmosedici anche nel Mondiale MotoGP 2024. possiamo fare davvero delle cose belle. Nelle ultime due stagioni in MotoGP sono cresciuto molto e in questa squadra sicuramente potrò maturare ancora e raggiungere grandi risultati. Sono carico, non vedo l’ora di conoscere tutto il mio nuovo staff e iniziare a lavorare in pista.” “È stato un arrivo inaspettato, un po’ in corsa, all’ultimo minuto” ha ammesso il team director Alessio Salucci. “Ma sono soddisfatto che la scelta sia caduta su di lui. Ha fatto un grandissimo finale di stagione, non si è perso d’animo quando le cose magari non andavano per il verso giusto e sono sicuro riuscirà a sentirsi a casa qui da noi. A livello sportivo ha dimostrato di essere tra i giovani italiani più veloci, continuerà a lavorare con Ducati e l’obiettivo è portarlo a riuscire ad essere non solo competitivo, ma anche costante nei risultati.”

MotoGP 2024, la griglia completa

Ducati Lenovo Team: Francesco Bagnaia-Enea Bastianini

Prima Pramac Racing: Jorge Martin-Franco Morbidelli

Gresini Racing MotoGP: Alex Marquez-Marc Marquez

VR46 Racing Team: Marco Bezzecchi-Fabio Di Giannantonio

Red Bull KTM Factory Racing: Brad Binder-Jack Miller

GASGAS Factory Racing Tech3: Augusto Fernandez-Pedro Acosta

Aprilia Racing: Aleix Espargaro-Maverick Vinales

CryptoDATA RNF Team: Miguel Oliveira-Raul Fernandez

Repsol Honda Team: Joan Mir-Luca Marini

LCR Honda: Takaaki Nakagami-Johann Zarco

Monster Energy Yamaha MotoGP: Fabio Quartararo-Alex Rins