Manuel Poggiali coach in Ducati ufficiale: debutta domani nei test

Manuel Poggiali festeggia assieme al team Ducati, pubblica su Instagram un video divertente ed ufficializza un’importante novità “Inizia una nuova avventura in rosso per me, con la squadra Campione del Mondo. Non lascerò però la famiglia Gresini con cui continuerò a collaborare anche nel 2024“. Manuel d’altra parte è ormai una colonna della squadra romagnola che non può certo fare a meno di lui in un momento tanto importante, con l’arrivo di Marc Marquez.

La crescita di Manuel Poggiali.

Manuel Poggiali è stato un grande pilota, ha vinto dui titolo mondiali, ma è come coach che sta raccogliendo forse le soddisfazioni più grandi.

Si era appassionato al motociclismo da bambino, frequentando le piste di minimoto della Romagna. Dopo i successi giovanili ed il titolo italiano 125, nel 1998 ha debuttato nel Mondiale come wild card. Nel 2000 è salito per la prima volta sul podio ad Assen e l’anno dopo si è laureato Campione del Mondo su Gilera. Nel 2002 Poggiali è rimasto in 125 sfiorando il bis ma si è rifatto l’anno successivo al debutto in 250 vincendo i primi 2 gran premi stagionali ed il titolo mondiale con Aprilia. Le cose poi non sono poi andate avanti come sperava. Forse era arrivato al successo troppo presto e probabilmente gli era mancata anche una figura importante come suo padre che si era spento in un momento cruciale.

Abbandonate le competizioni, ha collaborato per diverso tempo con il Comitato Olimpico di San Marino ma non era il suo posto: il suo mondo era il paddock. Aveva provato anche correre nel CIV Superbike ma il suo mondo, era anzi è, il Motomondiale. Gli era rimasta dentro quella fame di vittorie. Le difficoltà hanno rafforzato il suo carattere e Fausto Gresini ha deciso di puntare su di lui. Gli serviva un uomo di grande esperienza in grado di seguire al meglio i piloti del suo team come assistente in pista dei piloti. Con il team Gresini Racing ha lavorato il modo impeccabile e ciò non è passato inosservato. Ora la promozione nel team ufficiale Ducati. Tra i primi piloti che hanno commentato l’annuncio di Poggiali ed il simpatico video, Jorge Lorenzo direttamente su Istangram attraverso facce sorridenti e “non potevi iniziare meglio”.