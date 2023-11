Bezzecchi attacca Marquez: “Il pilota più sporco della MotoGP”

Non è finito bene questo campionato MotoGP per Marco Bezzecchi, che nella gara di Valencia si è ritirato dopo poche curve a causa di un contatto provocato da Marc Marquez. Un vero peccato, perché ci teneva a concludere bene un 2023 che è stato molto positivo per lui e il team Mooney VR46. Il terzo posto nella classifica generale è un risultato straordinario.

MotoGP Valencia, Bezzecchi su gara e stagione

Il pilota romagnolo si è detto rammaricato per come sono andate le cose domenica e ha scaricato le colpe su Marquez: “Purtroppo per me – ha detto a Motosan.es – è stata molto breve. Marc ha deciso di terminare la mia gara alla terza curva. Ha fatto la stessa cosa che ha fatto in Thailandia, mi ha colpito da dietro. Il problema è che questa volta mi ha colpito un po’ più forte e mi ha fatto cadere molto rapidamente. Inoltre, mi sono fatto male. Avevo piede sinistro e spalla doloranti. Non c’è altro da dire“.

C’è comunque soddisfazione per la stagione in generale: “Sono molto contento. La terza posizione è un grande risultato per me e per la squadra. Volevo concludere con una nota positiva, sfortunatamente Marc mi ha tolto questa possibilità. Comunque sono felice per il lavoro che abbiamo fatto. Tre vittorie in gara, una nella sprint, tredici podi. Non posso lamentarmi. Ho un gruppo fantastico di persone che lavora con me“.

Critiche a Marquez e commissari

Bezzecchi ci è andato giù abbastanza pesante con il futuro pilota del team Gresini: “Il suo stile di guida è qualcosa che non ha bisogno di spiegazioni. La cosa interessante è che non hanno neppure mostrato un replay dell’incidente. Era molto sporco. Ma è Marquez, nessuno si mette contro di lui. È il pilota più sporco della MotoGP“.

Ce l’ha anche con lo Stewards Panel, che non ha comminato alcuna sanzione a Marquez: “Hanno investigato – spiega – ma non hanno fatto nulla come sempre. Per loro è sempre una mossa di gara. Il problema è che si tratta di Marquez. Lo abbiamo visto sabato con Jorge e in gara con me, così come in Thailandia. Quando fai cadere un altro pilota servirebbe una penalità. La corsa dura 27 giri e tu mi fai cadere alla terza curva, penso che meriti una sanzione. Ho provato a parlare con i commissari e non volevano parlare con me. Ho provato a parlare con Carlos Ezpeleta e anche lui non voleva parlarmi. Quindi sono andato a cercare Marc“.

Marquez nel 2024 entrerà a tutti gli effetti nella famiglia ducatista e Bezzecchi non si aspetta il meglio da lui come comportamento: “Non rispetterà i piloti Ducati. Però io farò lo stesso“.

Foto: VR46 Racing Team